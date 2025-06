Álvaro Cervantes (presenta 'Sorda' en zaragoza): "Vivimos de espaldas a muchas realidades porque no las tenemos cerca"

Álvaro Cervantes lleva casi dos décadas de trayectoria como actor, una carrera que se ha ido alimentado reto a reto como él mismo narra: «Cada paso que he ido dando he sentido siempre que estaba en un buen momento, he tenido esa suerte», explica para continuar: «Conforme he ido aprendiendo de este oficio, los retos han sido mayores. Pero es un oficio que me sigue apasionando y del que sigo aprendiendo, siento de alguna forma que me llegan proyectos donde puedo poner toda la carne en el asador como actor». Y es desde ese pensamiento donde hay que colocar 'Sorda', la película de Eva Libertad, que coprotagoniza con una chica sorda (Miriam Garlo).

«Me interesa mucho la inmersión, con el tiempo me doy cuenta que lo que más me gusta es la preparación del personaje y tras todos estos años sé cómo prepararme», afirma Álvaro Cervantes que este lunes ha presentado este filme que protagoniza en la primera jornada del Campus La Inmortal de cines y series en la Filmoteca de Zaragoza.

"El mejor regalo"

En ese sentido, el actor asevera que poder participar en este proyecto ha sido «el mejor regalo que he tenido en el cine», dice el intérprete porque es eso lo que es el cine: «Te hace vivir experiencias lejanas a tu propia vida, pero eso es, como te decía un regalo que pasa. Y es un poco también lo que le está pasando al público con esta película: «Queda patente al entender esta película y ver la vida de esas personas que muchas de las personas vivimos mirándonos el ombligo».

¿Por qué? «Principalmente por inercia, vivimos de espaldas a muchas realidades porque no nos tocan cerca. Y esta película es todo lo contrario, me ha acercado a mí como actor y también lo está haciendo con la gente. Y eso se ve en los coloquios, preestrenos, hay muchos agradecimientos del público porque esta película les hace plantearse cosas que hasta entonces no habían mirado».

Todo sin dejar de lado que el cine en España tampoco refleja la realidad del día a día de las personas sordas: «Estamos juntando en las salas a personas sordas con las que no, algo que en España no es sencillo porque no hay cine subtitulado».

Para el rodaje de esta película, en la preparación que revela Álvaro Cervantes, el actor tuvo que aprender lenguaje de signos, «yo iba muy embalado y luego tuve que aprender a tener la calma para expresarme en lenguaje de signos y hablar al mismo tiempo», rememora Álvaro Cervantes, que está encantado de «poder acompañar la película» allá donde vaya. Sorda ha sido ya traducida a 40 idiomas.