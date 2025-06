Begut (cantante zaragozana): "En ocasiones me he sentido una marciana, pero he hecho las paces con ese sentimiento"

El nombre de Begut cada vez suena con más fuerza dentro del panorama musical español. Esta joven cantante zaragozana viene despertando el interés de la industria desde hace un tiempo gracias a su característica autenticidad, sensibilidad y narrativa personal en sus temas. Después de tres años de trabajo, publica su álbum debut 'Un 10 en lo emocional'.«Diría que es un disco honesto, íntimo, cercano e irónico. He querido realizar un resumen musical de mis primeros años de mi veintena», explica la artista.

Beatriz Giménez es el nombre real de esta vocalista aragonesa de 26 años que ha conseguido abrirse paso en la difícil industria musical. Después de unos años limitándose a lanzar sencillos, ha querido iniciar su discografía llevando de la mano al oyente en un camino de aceptación y conocimiento personal. «Creo que es un viaje y una revisión de todo lo que he sentido a lo largo de mi vida que acaba llevándome a aceptarme a mí misma. En ocasiones me he sentido una marciana, pero he hecho las paces con ese sentimiento», detalla la zaragozana.

Begut piensa que 'Un 10 en lo emocional' es un gran reflejo de su evolución como artista. «Si no se viera un cambio en mi música significaría que no habría aprendido nada en este tiempo. He ido descubierto cuáles son los sonidos y el lenguaje que me representan poco a poco», considera. El disco está compuesto de diez temas producidos por ella misma junto a Pau Paredes, cinco adelantos ('Fenomenal', 'Boca de Pez', 'Marte', 'Tu Banda Favorita' y 'Prefiero') y cinco inéditos, de los que la zaragozana espera una buena acogida del público.

Con tan solo 18 años, Begut abandonó su Zaragoza natal para formarse musicalmente en Londres. «Me siento muy afortunada de haber podido vivir en diferentes ciudades porque me ha permitido recoger cosecha de cada una de ellas. En Londres, la industria de la música está mucho más profesionalizada y eso me abrió un mundo de posibilidades que desconocía», comenta Begut.

Acabada su formación, desde ya hace cinco años ha instalado su base en Madrid con el único objetivo de expandirse profesionalmente. «Estoy muy contenta aquí porque es genial para vivir y porque despierta una creatividad diferente a Londres pero también muy especial. Además, de esta manera estoy cerca de Zaragoza», afirma.

La música de Begut se caracteriza por sus melodías pop y letras irónicas pero profundas. Aunque opina que es algo difícil definir su estilo, ella desgrana cuál es la música con la que se siente cómoda. «Tiene esos toques de pop a los que se suman mi personalidad de cantautora. Las letras son muy importantes tanto en mi vida como en mi música», aclara. Sus influencias, dice, «son numerosas», pero si tuviera quedarse con los artistas en los que más se fija serían Leiva, Los Beatles y en concreto, para este disco, en Phoebe Bridgers.

Begut lleva idea de realizar conciertos de presentación del álbum o incluso una pequeña gira, pero admite que la emplaza para después del verano. En estos momentos, se encuentra inmersa en la gira de Carlos Ares, ya que ella forma parte de su banda como guitarrista. Aún así, no puede evitar mirar al futuro. «Miro al futuro pero sin una expectatva concreta. Mi objetivo ahora es hacer cosas que me gustan y me representan, manteniendo mi personalidad artística y que la gente conecte con ella», concluye.