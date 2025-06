Rosa María Calaf en Zaragoza: "He trabajado siempre en corresponsalías donde el cine era muy potente"

El Campus La Inmortal ha inaugurado este lunes su quinta edición (todas ellas celebradas en Zaragoza) en la Filmoteca en un acto presidido por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; la presidenta de la AICE (Asociación de Informadores Cinematográficos de España), María Guerra; así como la periodista Rosa María Calaf y el actor Álvaro Cervantes.

Calaf ha participado en una de las sesiones de la primera jornada del campus (que este año ha batido un nuevo récord de inscripciones con más de 250 entre presenciales y 'online'). «He sido siempre muy cinéfila», ha revelado la periodista, que ha hablado de su relación con el séptimo arte: «Siempre me ha interesado mucho y he tenido la suerte de tener corresponsalías en lugares donde el cine también era muy potente. Era un sueño poder ir a los Oscars y no solo fui sino que conocí a gente como Paul Newman, Mastroiani...», ha explicado Calaf, que ha ido más allá: «Quedan en el recuerdo habitualmente los grandes acontecimientos, pero afortunadamente, en mi trabajo he tenido esta otra parte que tiene que ver con la necesidad de las personas de la cultura. En mi carrera se mezcla la parte mitómana con la posibilidad de poner a disposición del espectador el cine a través del periodismo».

María Guerra, por su parte, ha resaltado que «siempre»· les sorprende la «cinefilia de esta ciudad, no importa lo que pase que siempre hay cinéfilos que están aquí y estamos muy agradecidos del apoyo que siempre recibimos en Zaragoza».