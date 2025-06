El público desafía al calor en la Expo en el concierto de Cadena Dial

No es que hiciera la temperatura ideal para disfrutar de un concierto y menos al aire libre ya que el calor sigue sin dar tregua a Zaragoza, pero aún así, ha habido bastantes valientes que han acudido hasta la Ciudad de la Justicia en el recinto de la Expo para dar el pistoletazo de salida al verano. Bueno, al menos eso era la promoción del concierto auspiciado por Cadena Dial, cuya apuesta ha sido por la música española con la que está recorriendo la geografía nacional.

Si Paul Alone ha sido uno de los artistas más aclamados tampoco se han quedado atrás DavidDeMaría o Cepeda, que ha demostrado que cuenta con un buen número de seguidores en la ciudad. Aunque algunos han echado de menos quizá un poco más de agilidad en los cambios de artistas, por el escenario montado en la Ciudad de la Justicia han pasado además de los ya mencionados, Barei, Álvaro García, Candela Gómez, Sonia Gómez, Hilario y Ezio Oliva. Todos para conformar una pléyade de primeros nombres de la escena musical española de tamaño medio que están de gira con la emisora de radio.

Temas corales

David DeMaría, quizá el cabeza de cartel de la noche, si es que había alguno, ha aprovechado su concierto en Zaragoza para repasar grandes éxitos de su carrera como 'Precisamente ahora', 'Barcos de papel' o 'Cada vez que estoy sin ti'. Junto a él, el navarro Paul Alone ha revolucionado al público con su último 'single', 'Me caes fatal' y 'hits' como 'Tanto, tanto, tanto' o 'No valgo pa ciudad'.

Eso sí, estos temas han tenido competidores en cuanto al canto coral ya que no le han ido a la zaga otras canciones del resto de artistas como han sido 'Persona Vitamina', 'Soy tu problema', 'No es q no te quiera', 'Bajo la luna', 'Si Tú Existieras' o 'Siempre has sido tú'. Locura colectiva.

Y ahí ha estado el público aragonés, en la Ciudad de la Justicia de la Expo a bastante más que 30 grados, para disfrutar del verano musical porque el estío, más allá de eslóganes promocionales, hace ya muchos días que ha comenzado en Zaragoza.