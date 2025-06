Fernando Méndez-Leite: "Borau hizo las películas que quería hacer"

«Borau hizo las películas que quería hacer, no buscaba el reconocimiento general sino el del público al que él se dirigía», ha asegurado Méndez-Leite, que ha desgranado que por eso sus películas «no se acaban nunca de descifrar». El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite ha visitado este miércoles Zaragoza para participar en una nueva sesión de La buena estrella, ciclo dirigido por Luis Alegre, en torno al documental 'Borau y el cine' (desde este viernes en salas), de Germán Roda, también presente en el acto junto a Agustín Sánchez Vidal.

En ese mismo sentido, Sánchez Vidal ha apuntado que «Borau era muy difícil de abarcar porque era mucho más que el cine, su matriz es literaria, de esa generación de los 50 a la que pertenecían Aldecoa, Azcona, Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite... Para entender sus películas, el trasfondo de Borau está ahí», ha explicado el catedrático, ante de ir un paso más allá: «El personaje clave de Borau es aquel al que le hacen la vida desde fuera y esa es una constante en su cine hasta llegar a 'Niño nadie', una película que es impenetrable». «No parecía tener trastienda pero tenía detrás un mundo turbulento que se ve en su cine, pero él era un hombre muy divertido y muy medido cuanto estaba en sociedad. Yo le recuerdo un día haciendo el baile de William Holden en 'Picnic' y lo hacía mejor que él», ha recordado Fernando Méndez-Leite.

Figura inabarcable

Para Germán Roda, «Borau está muy valorado en el mundo del cine pero por el público más general no. Por eso, planteé el documental de una manera muy didáctica. Ya que su figura es inabarcable he querido hablar de todas sus películas para hacerlo de él».

El aragonés era un hombre que no permitía muchas lecciones ni consejos ni siquiera de su propio equipo. Germán Roda ha recordado de hecho que Icíar Bollaín, directora de producción, se cabreaba con él porque Borau lo tenía tan claro que no le dejaba hacer nada, ‘¿para qué me has contratado?, decía». En ese aspecto, Sánchez Vidal aseguró que «en él convivían todas las facetas del cine, director, productor, montador, guionista... Los diferentes 'Boraus' tenían un conflicto consigo mismo a menudo a la hora de hacer cine, y gestionar eso no es sencillo».

Llegó a ser presidente de la Academia de Cine y de la SGAE, «triunfó en cierta medida y se veía reunido con ministros y con personalidades aunque él siempre decía, ‘si yo lo que quiero es hacer cine’», ha concluido Fernando Méndez-Leite.