La Academia de Cine ya tiene la propuesta oficial de Zaragoza para acoger los Goya

Los Goya de 2028 están cada vez más cerca de Zaragoza para conmemorar el bicentenario del fallecimiento del pintor aragonés. La Academia de Cine ya tiene la propuesta formal de la capital aragonesa para ser la sede de la entrega de premios de ese año según ha confirmado su presidente, Fernando Méndez-Leite.

«En la última gala de Granada, Jorge Azcón ya me planteó la posibilidad y a mí me pareció una idea estupenda», explicó Méndez-Leite, que detalló también que luego volvieron a coincidir en Calanda en Semana Santa donde ya quedaron claras las intenciones: «Posteriormente, ya ha llegado a la Junta Directiva de la Academia la propuesta en firme y a mí me parece una idea estupenda. Tiene todos los argumentos favorables y hago mía la propuesta, pero será la Junta Directiva la que decida y yo probablemente ya no sea presidente», aseveró Méndez-Leite.

Los Goya son un viejo anhelo de Aragón. Hasta ahora, el principal escollo era el económico ya que conseguir que la gala de los Goya se celebre en tu ciudad tiene un coste (si nos atenemos a las últimas ciudades que han sido sede) de algo más de dos millones de euros. Según ha ido declarando el Gobierno de Aragón parece que eso no será un impedimento para la edición de dentro de tres años, ya que la DGA prevé destinar en torno a doce millones de euros al plan director que conmemorará los 200 años de la muerte de Goya.

Los premios del cine español será una oportunidad única para que la ciudad, tan ligada al séptimo arte a lo largo de su historia, vuelva a ocupar un lugar señalado en la gran fiesta de la industria cinematográfica. Hasta ahora, Zaragoza ha acogido dos ediciones de los Premios Feroz.