Ni Terminator ni Conan, Arnold Schwarzenegger desvela la película que le ha hecho ganar más dinero: «Fue fantástico. Nos dejó una fortuna»

Arnold Schwarzenegger ha estrenado a lo largo de su carrera decenas de películas en los cines de España. Desde grandes éxitos de taquilla como 'Terminator' o 'Conan el Bárbaro' a películas infantiles como 'Poli de guardería' o 'Un padre en apuros'. En la década de los 90, el actor de orígen austríaco era uno de los actores más cotizados de Hollywood.

En la primera película de 'Terminator', Arnold Schwarzenegger ganó 75.000 dólares por su papel y, aunque parezca una cifra baja, teniendo en cuenta que solo tenía 17 líneas, su salario fue de unos 4.400 dólares por palabra, según datos publicados por IMDb. En la segunda película de la franquicia, 'Terminator 2: El Juicio Final', el salario de Schwarzenegger aumentó significativamente hasta los 15 millones de dólares.

Una carrera que ha posicionado al exculturista como uno de los actores más ricos de 2024, según la lista publicada por la revista 'Esquire', con un patrimonio neto de 1.490 millones de dólares.

La película más rentable de su carrera

Puede que la franquicia de 'Terminator' sea la más taquillera, pero no es esta la película que ha hecho ganar a Schwarzenegger un cheque de más de 40 millones de dólares. Durante una entrevista en el programa estadounidense 'Watch What Happens Live', Arnold Schwarzenegger sorprendió a Andy Cohen al revelar que 'Twins' (en españa llamada 'Los gemelos golpean dos veces') ha sido la película más rentable de su carrera.

La razón por la que la película que el exgobernador de California protagonizó con Dani DeVito ha sido tan lucrativa es sencilla: «No recibimos dinero para el salario, sino la propiedad con una parte de los beneficio», ha explicado Schwarzenegger sobre el acuerdo para protagonizarla película dirigida por Ivan Reitman. «Fue fantástico. Nos dejó una fortuna», reconoce el actor.

Este beneficioso acuerdo es justo lo contrario de lo que le pasó a Matt Damon con Avatar. El ganador de unOscar contó entre risas que él rechazó el papel principal en la película 'Avatar' por el que James Cameron le ofreció un 10% de las ganancias. En total, Damon podría haber ganado más de 250 millones de dólares. Finalmente, el papel fue para Sam Worthington.