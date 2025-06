Angélica Morales presenta libro en Zaragoza: "Hay muchas mujeres olvidadas que merecen estar en nuestra memoria"

Hélène Roger no es un personaje demasiado conocido para el gran público. Como tantas otras mujeres importantes a lo largo de la historia, la figura de esta prestigiosa fotógrafa ha sido relegada al olvido a pesar de haber alcanzado hitos muy relevantes dentro de su profesión, siendo pionera del fotoperiodismo. La escritora turolense Angélica Morales desentierra el pasado de esta mujer, asesinada en 1985 a manos de su marido y socio, en su nueva novela 'Estás en mis ojos', la cual presenta este jueves en la librería París de Zaragoza a las 19.00 horas.

"Tras el asesinato de Hélène Roger, inicio un viaje ficticio para narrar su vida. Décadas después de este hecho, a la inspectora Isabel Santolaria, la persona que estuvo al frente de la investigación, se le encarga escribir las memorias de la fotógrafa", detalla Angélica Morales. La muerte de Hélène Roger repercutió en Isabel Santolaria. El insoportable acoso de su compañero de trabajo y un hecho trágico que romperá su vida le llevará a acabar abandonando el cuerpo. "34 años después, Isabel se ha convertido en escritora de novela negra. Conocía a Hélène de primera mano y tenía información privilegiada sobre ella".

"Santolaria descubrirá así a la mujer que se esconde más allá de la víctima", señala la autora. Y es que Hélène Roger está considerada una de las grandes fotógrafas de la historia. Fue la primera mujer que fotografió la Guerra Civil Española y creó la agencia Roger-Viollet, una de las más importantes que todavía sigue en activo con la que viajó inmortalizando los principales conflictos del momento. Guardó miles de instantáneas de su París natal donde se puede entrever la historia gráfica y sentimental de la capital francesa, con sus heridas y grietas pero también su belleza.

Cuando Morales descubrió la historia de Hélène Roger, no dudó que esta merecía ser contada en una novela. Consiguió hitos importantes siendo una fotoperiodista muy avanzada a su tiempo. "Hay que conocerla porque en aquella época los fotógrafos eran solo hombres. Hélène tenía un gran olfato para los negocios y una gran ambición. No tuvo hijos y se dedicó por completo a su agencia, algo que no estaba bien visto entonces. Se entregó en cuerpo y alma a ser la guardiana de sus fotografías", afirma la escritora turolense.

Un asesinato cruel

Hélène Roger fue víctima de violencia de género al ser asesinada por su marido y socio Jean Fisher cuando tenía 83 años. En 'Estás en mis ojos', Morales pretendía retratar el proceso de deterioro de su relación que tuvo su germen mucho tiempo atrás. "La novela va mostrando la deshumanización de Jean Fisher y toda la envidia, la hostilidad y los celos profesionales que tenía hacia su mujer", detalla la autora. A pesar de ese maltrato, Roger nunca sucumbió ante su marido. Jamás adoptó su apellido y además cambió su testamento para que su herencia fuera propiedad de la ciudad de París en vez del hombre con el que convivía.

La escritora asegura que la fotógrafa fue feliz en su vida y que nunca se imaginó que su marido acabaría tomando una medida tan cruel. "Hélène obvió a Jean en muchas ocasiones. Ella vivía para su agencia y no fue hasta que envejeció cuando entró en depresión. En los últimos años lo pasó mal pero por no poder trabajar, no por su marido", añade. La noticia de su asesinato se vivió con una gran conmoción en París y en Francia.

Isabel Santolaria se documenta con las fotografías de Roger para reconstruir su historia. Porque estas instantáneas almacenadas en su agencia que recogían las grietas y la belleza de París también son un reflejo de su alma. "Sus imágenes sirven para conocerla. A mí me interesaba rescatar su verdadera historia. Ella fue una mujer maltratada y muerta por violencia doméstica, pero fue muchas otras cosas más antes que eso. Me gusta rescatar a mujeres cuya vida ha sido olvidada", sostiene Morales.

La escritora cree que ha llegado el momento de hacer justicia a todas aquellas que han sido tratadas injustamente. "Hay muchas mujeres olvidadas que merecen estar en nuestra memoria", expresa la autora. En el caso de Hélène Roger, Morales quiere que se conozca no como una mujer muerta, sino como una profesional y una auténtica pionera en su profesión.