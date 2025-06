¿Cuánto le costaría a Zaragoza acoger la gala de los Goya 2028 y qué beneficios tendría?

Que los Goya en la edición de 2028 se van a celebrar en Zaragoza no es una realidad todavía pero si alguna casa de apuestas dejara pronosticar sobre ello, probablemente no pagaría nada cuando se confirmara. De hecho, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, esta semana lo ha dejado claro en su visita a la capital aragonesa, «ya hay una solicitud formal sobre la mesa de la Junta Directiva».

El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, es el que le escribió la misiva a la Academia. Y es que más que de la propia Zaragoza (que sería la sede de los Goya), la apuesta máxima parte del Gobierno de Aragón que quiere de esta manera incluir esta gala en el programa del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya.

No es la primera vez que la capital aragonesa ha anhelado la posibilidad de acoger los Goya una vez que estos empezaron a ser itinerantes (Sevilla, Málaga, Valencia, Granada, Valladolid y Barcelona el año que viene ya han apostado por ello), pero hasta ahora era barrera siempre ha sido la misma, económica.

La inversión para el evento

Pero ¿cuánto cuestan los Goya? No es una pregunta aparentemente difícil, pero para ella no hay una respuesta sencilla porque no hay un precio fijo. Granada, la última ciudad sede, invirtió en la gala de los Goya 4,4 millones de euros, de los que 3,4 los aportó el ayuntamiento mientras que la Junta de Andalucía y la Diputación colaboraron con medio millón cada una.

Aunque la Academia de Cine es una entidad privada y, por lo tanto, no tiene que rendir cuentas sí se ha sabido porque el ayuntamiento sí tiene que cumplir la ley de transparencia que el convenio entre el consistorio y la Academia ascendió a casi 2,5 millones de euros. A eso hubo que añadir un millón de euros por el alquiler del Palacio de Congresos (es propiedad de un consorcio), la producción de la gala en colaboración con RTVE y el coste de las actividades paralelas durante el mes anterior a la celebración de los premios.

El convenio tenía tres objetivos:organizar la gala con todas las garantías técnicas, logísticas y de protocolo (localización, montaje, transporte, etc.), impulsar un programa cultural paralelo elaborado por la Academia, que incluyó exposiciones, proyecciones, encuentros con cineastas, actividades educativas y sociales en diversas sedes de Granada y promover la implicación ciudadana, llevando iniciativas gratuitas a estudiantes, colectivos vulnerables y público general.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la ciudad anfitriona tiene que hacer frente a los viajes de todos los invitados y miembros de la Academia así como de su alojamiento (en Granada se utilizaron hasta once hoteles).

En el caso de Zaragoza es verdad que parece que el principal gasto correrá por parte del Gobierno de Aragón (de hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza todavía no se ha puesto en contacto con la Academia de Cine), pero se pretende también implicar al Ministerio de Cultura e incluir estos Goya en los actos por la celebración del bicentenario del fallecimiento del pintor de Fuendetodos.

Las cifras del impacto económico y mediático

¿Pero es un coste o una inversión? La celebración de los Goya en Granada tuvo un impacto de 88,2 millones de euros según un estudio realizado por el Palacio de Congresos de Granada. De esos 88 millones hay que tener en cuenta que 71 son de impacto mediático. El económico directo se situó en casi 8,5 millones de euros a los que hay que sumar los 4,49 generados por los 28 461 turistas que tuvo la ciudad durante el fin de semana.

Con respecto a los hoteles, que tuvieron un nivel de ocupación de aproximadamente un 90%, se calcula que ingresaron cerca de medio millón de euros durante todo el fin de semana. Además, según este mismo estudio, se crearon 600 puestos de trabajo directos.

La edición de 2026 se celebrará en Barcelona aunque se desconoce a día de hoy el presupuesto que pueda tener la celebración. La de Granada ha sido hasta la fecha la gala más cara de la historia ya que, aunque la de Valladolid, se disparó hasta los 7 millones de euros, hay que descontar de ahí 3,9 millones de euros que fueron destinados a la reforma del Auditorio de la ciudad. Las ediciones anteriores de Sevilla, Málaga y Valencia fueron bastante menos costosas, pero el canon de la Academia de Cine también era menor, ha ido subiendo con el paso de los años.