Naiara Moreno habla sobre su primer álbum y no olvida su pasado: "Nunca dejaría de usar con orgullo lo que yo soy, mis raíces y de donde vengo"

Año y medio después de su victoria en 'Operación Triunfo 2023' y a pocos meses de darle el testigo a su sucesor o sucesora, tras cantar junto a Isabel Pantoja y en un estadio ante más de 60.000 personas, Naiara sigue trabajando duro y sin perder el norte, enfocada en el que será su primer disco.

"Yo quizás no he tenido una vida como una niña normal con su papá y su mamá, y hubo meses en que no me podían comprar lo que quería porque no había, pero en casa aprendí que las cosas se consiguen a base de trabajar y de luchar", señala en una entrevista con EFE, ante el lanzamiento este viernes de la bachata 'Me las quitas', el primer tema del que será su álbum de debut.

Niña "revoltosa" a la que no le gustaba estudiar, Naiara Moreno (Zaragoza, 1997) rememora cómo encontró en la música su camino desde que con solo 17 años empezó a trabajar con una orquesta y se convirtió en una persona autosuficiente, siempre con el apoyo de su familia, entre una abuelo que se ganaba la vida poniendo tela asfáltica y una madre que se prodigaba en mil oficios.

"La orquesta a mí me ha dado todo lo que soy: disciplina, constancia, curro, mucho curro, y capacidad de trabajo", afirma esta joven artista que pronto aprendió lo que significa "no tener veranos" por pasarlos de bolo en bolo. Su entrada en 'OT' la vivió como una oportunidad de "vivir la experiencia", pero también como una continuación de esos años de esfuerzo y aprendizaje: "Para mí era un trampolín y una forma de seguir currándomelo para llegar a mi objetivo".

Recuerdos de Operación Triunfo

"Cuando gané, se me vinieron a la mente las 14.000 personas que participaron en el 'casting', el cómo era posible que yo hubiese conseguido eso, pero también me hizo tratarme con más mimo, porque a veces somos nuestros peores jueces", reconoce.

Sobre las cosas que cree que enamoraron al público a su paso por el concurso, destaca en primer lugar su naturalidad: "Lo que visteis es lo que soy, una chica de barrio, de su casa, no me escondí nada y di lo mejor de mí, mostrando también mi parte más vulnerable, mis cosas buenas y mis cosas malas". "Nunca dejaría de usar con orgullo lo que yo soy, mis raíces y de donde vengo", añade sobre lo que ha convertido en una marca de su identidad musical, así como su carácter, "de una persona súper echada para adelante, pero siempre con humildad y empatía para afrontarlo todo".

Indica que su paso por 'OT' la ayudó a conocerse más como artista, pero que no ha querido acelerar el proceso de búsqueda, lanzando en este tiempo sencillos como el exitoso 'Tienes que saber' junto a Abraham Mateo o el más reciente 'Fiesta en el centro'. "El proceso de encontrarte artísticamente es largo, pero la gente espera de ti cuando sales de la academia que ya vas a ser Beyoncé, pero tienen que esperar, porque cuando acaba el programa tu vida ha cambiado de repente y no sabes ni cómo te llamas", reflexiona.

Espectativas con su nuevo álbum

Entre los temas que mejor le han funcionado se encuentra 'Veneno', junto a Natos y Waor, quienes hace solo unas semanas le dieron la oportunidad de interpretarlo con ellos en su multitudinario concierto en el estadio Metropolitano de Madrid. "Antes de subirme a un escenario no estoy con esos nervios malos, más bien como eufórica. Es pisarlo y ya estoy en mi salsa", asegura Naiara, que indica que lo mismo sintió cuando Isabel Pantoja la invitó a compartir una canción en su última gira.

Abriendo nuevas oportunidades y caminos, en estos meses también se ha descubierto como compositora. De hecho, según revela, ha participado como autora en la mayor parte del que será su primer álbum: "Era algo que había cancelado en mi vida, como que no me gustaba lo que escribía, pero ahora es algo que he encontrado en mí y que me encanta". Pocos retoques le quedan a ese trabajo que verá la luz tras el verano, aunque antes ofrecerá una gira que anunciará este mismo viernes, feliz de estar viviendo su sueño: "Estoy en mi mejor momento".