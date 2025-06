Los discos de Javier Losilla: En verano. Oh, en verano. En verano, cuando estabas conmigo

Canciones desde el porche trasero a la luz de las estrellas. Canciones callejeras desde los barrios de Londres y Lilongwe. Canciones desde una sala de conciertos de jazz. El calor aprieta. Y la molicie. Comienza la canícula, y Bob Dylan se lamenta: «En verano. Oh, en verano. En verano, cuando estabas conmigo». ¿Recuerdan a la norteamericana Mary Chapin Carpenter? Seguro. Casi veinte discos, 67 años, notable contadora de historias. 'Personal History' (Lambien Light Records / Popstock!) es su disco más reciente y confesional. «Hace mucho tiempo me casé una vez. No tardé en darme cuenta de que las palabras que salían de su boca no eran buenas», canta. Josh Kaufman, de Bonny Light Horseman, produce, y la cantautora Anäis Mitchel interpreta con Mary 'Home Is A Song', un dúo hermoso en la línea de los ofrecidos por Alison Krauss y Shawn Colvin. En 'Bitter Ender' una armónica traza una sinuosa línea emocional. Destacan en el álbum, además de la voz, la sutileza del piano de Matt Rolling, los arreglos, las armonías… Una pieza modélica como 'Saving Things' marca un agitador crescendo. Y más reflexiones: «¿Qué perdiste cuando los días se fueron? ¿Qué deseaste cuando el mundo se oscureció?». Íntimo y crepuscular, Personal History es todo un breviario de sensaciones.

Rhiannon Guides, componente de Carolina Chocolate Drops, es toda una figura en la música negra norteamericana. Multiinstrumentista, cantante y compositora, se ha aliado con Justin Robinson, su excompañero de banda, para facturar 'What Did the Blackbird Say To the Crow' (Nonesuch / Wagner), una excelente incursión en la herencia afroamericana del viejo folk. Rhiannon toca el banjo, pero no en el estilo bluegrass, sino en los patrones del blues; Robinson es un consumado violinista. Juntos abordan un programa de canciones de Carolina del Norte. Unas piezas tienen texto, otras, solo música. Leyendas como Joe Thomson y Etta Baker, firman algunas canciones; otras proceden del acervo popular. Juntas conforman un hermoso paisaje sonoro en el que no falta un singular coro de cigarras, pues algunas sesiones de grabación se realizaron al aire libre. ¿Qué le dijo el mirlo al cuervo? Deja de graznar y escucha a Guides y Robinson.

Taj Mahal y Keb Mo y Goya Gumbani

En 2017, Taj Mahal y Keb Mo cocinaron el sugerente 'TajMo', un guiso que combinó las especias más contemporáneas de Mo con los aderezos clásicos pero revoltosos de Taj. Ahora, ocho años más tarde, Mahal, de 83 años, y Keb, de 73, regresan juntos y revueltos para ofrecer otro plato de blues con sabor a porche trasero. Lo hacen en el disco 'Room On The Porch' (Concord / Music As Usual), armado con seis temas originales y cuatro versiones. Mo aporta a la interpretación su habitual toque melodioso, y Taj, la audacia del tigre que siempre ha sido. John Oates y el armonicista Billy Branch contribuyen a la vitalidad de una apuesta repleta de ecos de otras músicas.

Norteamericano de Brooklyn y residente en el sureste de Londres, Goya Gumbani es un rapero procedente del Erza Collective, que experimenta con el neo-soul británico y el hip hop de la Costa Oeste de Estados Unidos. Admirador de Miles Davis (tanto como para hacer referencia a los mocasines del músico en el título de su disco de debut), Gumbani no utiliza el jazz en 'Warlord Of the Weejuns' (Ghostly International / Popstock!) como un aderezo, sino como una base con sentido. Echa mano del modelo trompeta con sordina de Davis, pero va más allá con una reformulación actual del canon jazzístico. Su voz, lanzando los textos como el poeta Amiri Baraka y el agitador Gil Scott-Heron, funciona como un instrumento más. Fátima, Yaya Bey y el rapero lojli colaboran en el álbum de este dandi, amigo de diseñadores, que no se deja apabullar por el brillo de la moda y el color de los focos: «Basta de tonterías. Están jugando con nuestra verdad con las mentiras que difunden en las noticias».

Madaliso Band y Hiromi

Zambia, Tanzania y Mozambique tienen frontera con Malawi, aunque las influencias sonoras manejadas por Yosefe Kalekeni (guitarra, percusión y voces) y Yobu Maligwa (babatoni , un instrumento tradicional y artesano de mástil largo, caja de resonancia y una sola cuerda, y voz principal), callejeros de Lilongwe, la capital de Malawi, vienen también de países como Congo. Los dos músicos citados forman el dúo Madaliso Band, que en 'Ma Gitala' (Bongo Joe), su tercer álbum, despliegan una estimulante paleta de sonidos; un desarrollo rítmico transformador, elocuente e hipnótico que no olvida en los textos el compromiso con su cultura, incluso a través del humor. Un álbum, en suma, de búsqueda y celebración.

Hechicera del piano y del teclado, la japonesa Hiromi mostró todo su poderío en el Zaragoza Jazz festival, en 2023, cuando editó el disco 'SonicWonderland'. Ahora está de vuelta con 'Out There' (Concord Jazz / Music As Usual) , álbum registrado en compañía de sus habituales y excelentes músicos: Hadrien Feraud (bajo), Gene Coye (batería) y Adam O’Farril (Trompeta). La pieza que abre el álbum es una composición de 2003, el resto son frescas. Y todas ellas arman un mosaico de jazz contemporáneo en el que entran en juego la música para videojuegos, ('Yes! Ramen!!'), un recorrido por estilos y texturas que dan forma a una pieza singular y cosmolpolita ('Out There. Orion') y un paseo por el clasicismo ('Pendulum'), pieza que también tiene su versión con letra, cantada por Michelle Willis. Son ejemplos de la versatilidad de una compositora e intérprete que básicamente ha fraguado su carrera en los escenarios. Y eso se nota en el estudio de grabación. Mucho.