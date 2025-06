Naiara publica 'Me las quitas' y anuncia su gira con parada en Zaragoza

Sexy, fresca y súper pegadiza. Así es 'Me las quitas', la sensual bachata con la que Naiara se pone “coqueta y bonita” para pulverizar récord de escuchas este verano. "Una canción para bailar bien pegao’ hasta el amanecer junto a esa persona especial que hace que se te olviden las penas, ya sea tu bestie o tu 'crush'. Y es que quién mejor que Naiara para ponerle banda sonora a un affaire de verano", reza la promoción.

Prueba de ello es el atrevido videoclip que acompaña al tema, donde la artista juega a la seducción para retratar así la época más mágica del año. Naiara regala imágenes tan potentes como pegajoso es el estribillo del tema: "Tú me quitas las penas, me las quitas las penas, baila con mi cintura, piérdete en mi melena, tú me quitas las penas, me las quitas las penas, yo te quiero conmigo en las malas y en las buenas".

Preludio del disco

Producido por Chus Santana y con la colaboración de músicos de su antigua orquesta Alaska On Tour, 'Me las quitas' es el digno sucesor de 'Fiesta en el centro', los dos primeros adelantos del que será su primer LP y más ambicioso proyecto hasta el momento, que verá la luz próximamente y al que acompaña una gira por todo el país entre finales de 2025 y 2026: ‘I ❤️ SPAIN’.

Una gira que precisamente se despedirá por todo lo alto en Zaragoza. Tras pasar por Bilbao (donde arranca la gira el 23 de octubre), Santander, Alicante, Valladolid, Valencia, Málaga, Burgos, La Coruña, Barcelona, Madrid, Murcia y Sevilla, la gira concluirá en Zaragoza en 2026 con fecha y recinto todavía por determinar.