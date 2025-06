Guardando las distancias: La gran pregunta sobre la gala de los Goya 2028 en Zaragoza

Hace tiempo que Zaragoza suspira por acoger la gala de los Goya. Hasta lo que yo sé hace más de diez años (incluso antes de que la Academia de cine iniciara la deslocalización de la celebración) un grupo de entusiastas del cine en Aragón ya hicieron unas gestiones para tantear el terreno que llevaron a la conclusión a la que muchos otros llegaron después, que era una inversión grande y no parecía haber forma de conseguir el dinero.

Han pasado los años y mientras que por un lado la Academia de Cine ha empezado a celebrar los Goya fuera de Madrid (sí, aunque nunca lo dirán abiertamente, también tiene un trasfondo económico esta decisión), Aragón ha ido tomando protagonismo en el cine español merced al talento individual (recalco, individual) de grandes cineastas que no solo han conseguido llegar a la gran pantalla desde su propia tierra (no hace tanto era una auténtica quimera, conviene no olvidar) sino que han empezado a conquistar los cuadros de honor de los diferentes premios, Goyas incluido.

Los Feroz y los Forqué

Como, a priori, aspirar a organizar los Goya era algo inaccesible para Zaragoza, la ciudad decidió apostar por traer los Premios Feroz (lo hizo durante dos años consecutivos y cuentan que estaba apalabrada una tercera gala que el cambio de ayuntamiento, aun siendo el mismo partido el que continuó, truncó); y años antes, el Gobierno de Aragón apostó por traer los Forqué también en dos ediciones consecutivas con un coste, hay que decirlo, altísimo en un momento en el que los presupuestos no son los que hay ahora.

Llegados a este punto, y con el bicentenario de Goya en el horizonte, el Gobierno de Aragón ha decidido dar un paso más y liderar la candidatura de Zaragoza para acoger los Goya 2028 dando a entender que el dinero no va a ser un problema (aunque se intenta implicar al Ministerio de Cultura para abaratar costes). Por lo tanto, a nadie se le escapa que o mucho se tuerce o Zaragoza será la sede de la gala de los Goya en 2028.

A cuánto ascenderá el desembolso es imposible saberlo (la factura de Granada de la última edición ascendió a 4,4 millones de euros). A partir de aquí, cada uno enfoca la jugada según su parecer. Para algunos es un desembolso que mejor empleado estaría en otras partidas y, para otros, es una oportunidad única para la imagen de Zaragoza, para reivindicar su lugar en la industria del cine y para, no sorprende a nadie, dar rienda suelta a esa visión economicista de todo lo que se hace en la ciudad.

Impacto económico

Según los estudios realizados sobre los Goya en Granada, la ciudad recibió un impacto económico de 88 millones de euros. No soy nadie para poner en duda los cientos de estudios con los que se no inunda hoy en día sobre los impactos económicos de los eventos. Pero, en mi opinión, se haría bien en dar las cifras con precaución. Según ese estudio, de los 88 millones, 71 fueron de impacto mediático. Hombre, que vas a salir en la televisión creo que es un hecho incuestionable, la pregunta sería si realmente si hubieras aspirado a esos 71 millones de impacto mediático para que te los adjudiques así tan alegremente.

Obviamente, acoger un evento así, con más de 3.000 invitados a la ciudad te da una ventana al mundo y un lugar en los espacios mediáticos del país así como le da un impulso económico a los hoteles (gasto que corre a cargo de la sede organizadora de la gala) y a los restaurantes.

Y sin desmerecer ninguno de estos datos la pregunta es ¿en qué va a repercutir en el sector del cine aragonés la presencia de los Goya en la ciudad? Hay tiempo para hacer un plan junto a la candidatura para que, además, de que haya un beneficio económico y de imagen, también lo haya entre los creadores locales.