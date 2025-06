El Rock & Blues no cierra por vacaciones: Lost Acapulco, Vanessa Collier y Lovesick Duo lideran un verano de altura

El Rock & Blues de Zaragoza acogerá este verano la segunda edición de Carretera y manta, un ciclo que celebra el rock en todas sus vertientes y estilos con 14 conciertos gratuitos del 3 de julio al 31 de agosto, una temporada en la que la mayoría de las salas no programa.

Pablo Patxi Cano, programador de la sala Rock & Blues, destaca que «la primera edición fue todo un éxito: el público respondió con entusiasmo y tuvimos claro que habría una segunda entrega». Según recalca Patxi, este ciclo «es una oportunidad para acercar a Zaragoza propuestas únicas y muy interesantes de la escena nacional e internacional, con conciertos gratuitos y artistas que irradian autenticidad, energía y compromiso con su música». Además, apunta que «con Carretera y manta queremos reivindicar la carretera como símbolo de movimiento, descubrimiento y conexión a través de la música».

Ernest Armengol para empezar

El encargado de comenzar esta edición de Carretera y manta el jueves 3 de julio será Ernest Armengol, cantante y compositor con más de 30 años de trayectoria. El viernes 4 será el turno de los zaragozanos Green Hot Chili Pickles, grupo tributo que rinde homenaje con energía y buen humor a los Red Hot Chili Peppers.

El martes 8 de julio se subirán al escenario The Woggles mientras que al día siguiente, el miércoles 9 de julio actuará el dúo Volk, formado en Nashville por Eleot Reich y Christopher Lowe. El jueves 10 de julio será el turno de Lost Acapulco, considerados una de las bandas más importantes del rock mexicano en una de las grandes citas del ciclo y el 11, The Wilsons Orgn Trío acercará al público a los clásicos tríos de órgano popularizados a lo largo de los 50´s y 60´s por figuras de la talla de Jimmy Smith, Brother Jack McDuff o Larry Young.

Vanessa Collier será uno de los grandes reclamos del verano. / EL PERIÓDICO

El ciclo continúa el jueves 17 con Ibai García, guitarrista y compositor bilbaíno que presenta un potente proyecto de blues-rock, soul y rock sureño antes de que el sábado 19 actúe Color Green, un cuarteto de California conocido por sus presentaciones en vivo impredecibles y llenas de energía.

El miércoles 23 de julio será el turno de Vanessa Collier, una de las voces más destacadas del blues actual. Una semana después lo hará la banda The Half Nelsons y el 31 de julio subirá al escenario Daniel Romano’s Outfit.

Recta final del ciclo

Tras una pausa de unas semanas, el ciclo coge fuerza a final de agosto para la recta final. El miércoles 27 de agosto será la actuación de Lovesick Duo y el sábado 30 será el momento de Sergi Estella.

En la recta final, el 27 de agosto, actuará Lovesick Duo. / EL PERIÓDICO

Cerrará el ciclo el domingo 31 Rosalie Cunningham, que regresa a Zaragoza tras el éxito de su primera gira española. La artista británica combina psicodelia, pop y prog-rock en su nuevo álbum 'To shoot another day', con influencias de Queen, The Beatles o David Bowie. Una voz insólita y en estado de gracia para cerrar el verano con fuerza.