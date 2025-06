El dj zaragozano Carlichi From Starkytch inicia su camino discográfico con un ambicioso proyecto musical

Carlichi From Starkytch llevaba mucho tiempo deseando tener una discografía propia. El dj zaragozano, miembro fundador y en activo del popular dúo de djs Starkytch pinchadiscos, lleva más de 25 años pegado a su mesa de mezclas. Su inquietud musical y sus ganas por crecer como artista le han motivado para trabajar en un ambicioso proyecto personal: la publicación de dos elepés con composiciones propias. Este viernes, el artista presenta este trabajo con una sesión musical que se celebrará en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza a partir de las 20.00 horas con invitación previa.

Juan Carlos Higueras, la persona detrás del pseudónimo Carlichi From Starkytch, no puede ocultar su entusiamo ante el que considera "el proyecto de su carrera". "Estoy trabajando en dos elepés al mismo tiempo muy diferentes: uno tiene un corte muy electrónico y el otro está más centrado en el pop melódico. Estos se publicarán en un tiempo y a corto plazo se van a lanzar algunos singles para abrir boca", revela el artista.

Higueras tenía muy claro que no quería encasillar su perfil artístico. Este proyecto nace con el objetivo de hacer disfrutar al público de la música "para bailar como si nadie nos estuviese mirando o cantar como si no hubiese un mañana". Él lo que quiere es que en sus dos elepés haya música muy variada, sin un estilo definido, en los que tan pronto haya una canción electrónica como un bolero. "Cada canción tiene su momento, ya sea por el mensaje, por su musicalidad, por el estado de ánimo de quien la escucha, por su situación personal, por su entorno...", opina.

Y es que para este proyecto, Carlichi From Starkytch ha cambiado su registro. El dj ha sumado la composición de letras a su repertorio artístico para crear, acompañado de grandes productores aragoneses como son Nacho Serrano y Richi Martínez, un compendio de canciones eclécticas con multitud de estilos y ritmos. "En la parte electrónica que no requiere tanta calidad vocal, yo soy el que canto. En cambio, para la parte más melódica, he buscado voces que yo admiro y que creía que podían encajar a la perfección como Silvia Solans, Sergio Sanz o Vanessa Lapieza", explica.

Higueras asegura que lleva trabajando bastante tiempo en esta idea, la cual ni mucho menos ha sido un camino de rosas. "En la música hay muchas variables y muchos condicionantes que hacen que cueste mucho sacar adelante un proyecto musical", admite. Esas dificultades, dice, no le han hecho más que insistir y trabajar más duro para poder obtener resultado. "Yo siempre intento hacer muchas cosas que transmitan lo que a mí como espectador me gustaría ver y escuchar. En este proyecto me ha motivado el afán por proyectar hacia afuera todo lo que se me ocurre", expresa el zaragozano.

Paso adelante

"Considero que este proyecto es el paso adelante en mi carrera. Tener una idea tan fresca, tan nueva y tan diferente a lo que he hecho antes me da alas para seguir trabajando", considera el dj. Este trabajo se encuentra en fase de producción. Varias canciones están ya grabadas y editadas listas para publicar, mientras que en otras todavía está inmerso en el proceso de grabación. El plan de Higueras es que la primera parte del proyecto de Carlichi From Starkytch vea la luz a finales de este año, mientras que el segundo elepé se publique a mediados del próximo año.

Este viernes, el dj zaragozano presentará en vivo una parte de este compendio de canciones. El Teatro de las Esquinas de Zaragoza acogerá a partir de las 20.00 horas una sesión musical donde el artista ofrecerá un pequeño adelanto de su música. «Quiero compartir con la gente esta primera escucha en una sala grande. Me gustaría que el público formara parte del proyecto Carlichi From Starkytch desde el primer momento», señala. Su idea, una vez que ambos elepés estén publicados, será llevar a cabo espectáculos dentro de una pequeña gira con la que podrá mostrar al mundo su trabajo en directo.