Cine y fiesta en Cariñena: 'Cariñena, vino del mar' se proyectará este jueves en la plaza de toros de la localidad

Cariñena volverá a ser el escenario de la película que lleva su nombre, cuyo principal patrocinador es la Denominación de Origen. En un ambiente festivo en la plaza de toros, 'Cariñena, vino del mar', dirigida por Javier Calvo, se proyectará este jueves a las 22.00 horas ante un aforo entregado, ya que varios vecinos de esta y otras localidades cercanas aparecen en la cinta como personajes y extras de la road movie. El inconfundible paisaje pedregoso de la D.O. Cariñena (con su lema 'El Vino que Nace de las Piedras') y varias localizaciones de la ciudad de Cariñena son igualmente protagonistas del film. Las entradas salen hoy martes a la venta al precio de 5 euros y pueden adquirirse en las oficinas municipales de Cariñena a partir de las 9 de la mañana y en taquilla el jueves desde las 19.00 horas.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Cariñena, comenzará a las 21.30, media hora antes de la exhibición en la gran pantalla instalada, con una presentación previa de la obra a cargo del director y los actores principales, en un debate moderado por la comunicadora y productora de la película, Paula Blesa. Al término de la proyección, el ambiente festivo continuará en la plaza de toros con un concierto de The Cucumbers, grupo que ha participado en la banda sonora del film. Entre los asistentes estarán el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, y el presidente de la D.O. Cariñena, Antonio Serrano, junto con otros representantes del Ayuntamiento, de la Denominación de Origen y alcaldes de otras localidades de la Comarca y la D.O.

La película 'Cariñena, vino del mar' ya es una de las más vistas del cine español desde su estreno el pasado 20 de junio en las salas de Zaragoza. Basada en la novela autobiográfica del escritor y periodista Antón Castro, recrea una historia de amistad y amor durante la España de la Transición, en plena época de vendimia en los campos de la comarca de Cariñena.

El pase del jueves en Cariñena simboliza la vuelta al origen, la tierra donde nació y se filmó el primer largometraje de ficción de Javier Calvo, un proyecto que arrancó hace seis años. La exhibición ante el gran público marca otro hito en la celebración de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025.

El rodaje de la película duró cinco semanas, entre los meses de octubre y noviembre de 2023, en las que el equipo viajó por varios puntos de Aragón, incluyendo escenarios en Zaragoza capital, pueblos de la provincia de Teruel y de la Comarca Campo de Cariñena. En total, se filmaron más de 30 localizaciones, con un 70% en exteriores, entre las que cobran especial protagonismo los viñedos de Aguarón, Paniza, Cosuenda, Longares, Almonacid de la Sierra y la propia Cariñena, con escenarios tan icónicos como la Plaza y la Fuente de la Mora, donde cada año se celebra el famoso pisado de la uva, dando comienzo a la Fiesta de la Vendimia.

La película ha contado con un gran elenco de actores y actrices aragonesas (Diego Garisa, Itziar Miranda, Alba Martínez, Blanca Laínez, Nacho Rubio o Ricardo Joven), además del actor catalán Alejandro Bordanove, y los actores gallegos Nani Matos y Rosa Puga. También el equipo técnico está formado casi en su totalidad por profesionales de Aragón como Paula Blesa, Javier Estella, José Carlos Ruiz, Laura Sanz, Patricia Arasa y José Manuel Fandos.

La película más vista en su primera semana

El estreno de 'Cariñena, vino del mar' no deja de dar alegrías; ha conquistado el corazón de los espectadores y la respuesta ha sido todo un acontecimiento en Zaragoza, sumando cada día más espectadores, tras generarse un boca a boca muy positivo que comenzó en los pases previos antes de llegar a las salas de cine. El primer prestreno se realizó el 17 de junio en los cines Palafox de Zaragoza, ante autoridades, medios de comunicación y participantes del I Encuentro Nacional de Festivales de Cine. Dos días más tarde tuvo lugar el preestreno oficial ante un millar de espectadores. En ambas citas el film fue acogido con una gran ovación.

La película de Javier Calvo es número uno en media de público y recaudación en cines a nivel nacional. Según los datos del ICAA del Ministerio de Cultura, la media de espectadores por cine es de 637, multiplicando por cuatro a la siguiente película en la lista. En Zaragoza, 'Cariñena, vino del mar' es la película no infantil más vista en su primera semana de estreno, un gran arranque antes de comenzar su ruta por las demás ciudades del país.

La cinta llegará este jueves a la Plaza de Toros de Cariñena para ser proyectada ante numerosos vecinos deseosos de ver el resultado, tras la llegada a las taquillas de la capital aragonesa el pasado 20 de junio y su posterior estreno en Teruel el pasado 28 de junio en el cine Maravillas. Hoy martes también llega a Huesca, donde podrá verse en el Teatro Olimpia.

'Cariñena, vino del mar' está producida por Varykino Films en coproducción con Producións A Fonsagrada – Filmax. Cuenta con la participación de Aragón TV y Televisión de Galicia; el patrocinio principal de la Denominación de Origen Cariñena; el apoyo de los Fondos FITE, Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Ayuntamiento de Cariñena y la colaboración (en la búsqueda de localizaciones) de Aragón Film Commission, Zaragoza Film Office y Teruel Film Commission. La distribución en España corre a cargo de Filmax.