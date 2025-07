El alojamiento en Pirineos Sur: dos de los tres fines de semana están a punto del completo

Es la historia de todos los años, pero no por ello deja de ser noticia. Encontrar alojamiento durante los días en los que se celebra Pirineos Sur es una tarea complicada, y no solo en Sallent de Gállego, sino en prácticamente todo el valle no es tarea sencilla. Y casi imposible (es cierto que algún alojamiento queda pero alguno ya a precios prohibitivos) el fin de semana del 19 y 20 de julio cuando actúen Amaia y Viva Suecia, respectivamente con el cartel de 'sold out' desde hace ya varios meses. Según un portal de alojamiento para esas fechas apenas quedan nueve alojamientos en Sallent de Gállego (cinco por encima de 1.000 euros para dos adultos de viernes a lunes), aunque en Formigal y Escarrilla, las dos poblaciones más cercanas al Auditorio Natural de Lanuza más allá de Sallent, también todavía hay disponible algún alojamiento algo más barato.

Es cierto que el nivel de ocupación, aunque elevado durante los tres fines de semana, es desigual en cuanto a los fines de semana. El último (el del 25 al 27 de julio) también está rozando el lleno (de hecho, en Sallent de Gállego ya apenas hay dos alojamientos disponibles y muy por encima de los 1.000 euros) aunque es cierto que el primero (del 10 al 13 de julio), hay más alojamientos todavía disponibles y con precios más asequibles.

Desestacionalizar el turismo

La celebración de Pirineos Sur en Lanuza (un municipio deshabitado cuando surgió el evento) que nació hace más de 30 años supone un revulsivo para la zona ya que le garantiza un mes de julio con altos niveles de ocupación en un lugar que hasta entonces contaba fundamentalmente con el turismo de nieve como reclamo. El festival ha permitido desestacionalizar el turismo y conseguir una fuente de riqueza estable en el periodo estival para los establecimientos hoteleros y hosteleros de la zona.