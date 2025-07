Trueno descarga su potencia con la gira de 'El último baile' en la Sala Multiusos

Su concierto en el último Vive Latino España en Zaragoza todavía resuena en el público que pudo disfrutar del show. El argentino Trueno desplegó sobre el escenario del anfiteatro de la Expo una auténtica bomba musical que demostró por qué actualmente es uno de los raperos más reclamados del mundo.

Ahora, regresa a Zaragoza dentro de su gira española. En esta ocasión, será la sala Multiusos del Auditorio la que reciba este jueves (20.30) al argentino que sigue presentando (como ya hizo en su cita en el Vive Latino) 'El último baile', un disco que ha revolucionado las listas de éxitos de todo el mundo, resonando con éxitos como 'Real Gangsta Love' o 'Tranky Funky' en los auriculares de quienes despedían la primavera y en las fiestas de quienes daban la bienvenida al verano.

Curtido en las batallas freestyle, Trueno hace unos años dio el paso a volar en solitario: "Son espectáculos muy diferentes para ver o participar. Uno es un contrapunto de ideas, una competencia. Y conlleva un show, a uno le hacen improvisar y no sabes si te va a ir bien o mal, no hay nada garantizado. Es hermoso y lo disfruto mucho, lo disfruto como es, y lo recuerdo como un gran semillero para muchos artistas de Argentina, de habla hispana. Yo sentía que ya estaba realizado en las batallas, que ya había logrado llegar al nivel que me hubiese gustado llegar en algún momento. Sentí que tenía algo más", explicaba en una entrevista antes de su anterior gira española.

En la citada entrevista también hablaba de sus motivaciones: "El rap en sí no es que tenga reglas, el hip hop, como cultura, sí, necesita y obliga a ese compromiso y conciencia social, buscar un medio de comunicación o expresión hacia el mundo desde los recursos escasos de un barrio humilde, del poco dinero, y hacerlo posible y combatir las injusticias. Pero al mismo tiempo el rap es diversión, unión, paz, fiesta, mensaje, ritmo, poesía…".