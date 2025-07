Elem lanza 'Mis días raros', una explosión pop sobre el empoderamiento

La compositora, intérprete y vocalista Laura Cebrián, más conocida como Elem, acaba de fichar por Vanana Records lanzando su primer single dentro del sello: “Mis días raros”. La artista zaragozana nos lleva a la pista de baile con esta explosión pop convertida en una oda a la autoestima y a sentirse poderosa. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La compositora y cantante Elem (Laura Cebrián) / Jorge Oriz

En 'Mis días raros' vemos ese sonido indie-pop electrónico acompañado de unas guitarras poderosas que subrayan el estribillo. Elem edita así un canto a la idea de no sentirnos nunca inferiores a nadie, a dejar de pensar que no somos suficientes. El tema también habla del miedo a reflejar nuestras sombras a los demás, que muchas veces nos impide seguir adelante llenándonos de dudas: "Tengo miedo de lo que pueda darte, tengo miedo de no ser suficiente".

Con referencias que recuerdan a artistas como Ede o Zahara, Elem nos muestra un primer adelanto del nuevo proyecto en el que se encuentra inmersa. Próximamente anunciará también las fechas de su nueva gira, que cuenta ya con la confirmación del Festival Amante en Borja el sábado 2 de agosto.

En 2024 la artista publicó su primer álbum, 'Chica Ejemplar', con canciones cargadas de identidad pop como 'Mi Madre Te Odia' o 'No pido permiso'. Recientemente, Elem ha colaborado con el dúo ELYELLA en el tema 'Nadie lo podrá cambiar'. Muchas cosas sí han cambiado en la vida de Elem: De pequeña estudió piano y danza clásica y posteriormente se formó en el Conservatorio de Música de Zaragoza. En 2023 ganó el premio a Mejor EP de Aragón por 'Planeta de cristal'. También ha evolucionado su sonido. Empezó a componer a los 16 con un tono entre el pop, el folk y la canción de autor, pero sus trabajos se han ido transformando hacia una propuesta más electrónica de la mano de Manuel Cabezalí, productor de sus dos últimos proyectos.

Portada del single 'Mis días raros', el nuevo lanzamiento de Elem / Elem

'Mis días raros' de Elem ya está disponible en todas las plataformas digitales. Compuesta e interpretada por la cantante y compositora, la canción ha sido producida, grabada y mezclada por Manuel Cabezalí y masterizada por Dany Richter. La portada, en la que se intuye a la propia Elem en uno de sus días raros, ha sido creada por ella misma.