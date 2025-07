El fan número uno de Oasis es de Zaragoza: "Nunca imaginé que los vería juntos"

Nacho Hernández ya tiene las maletas hechas listo para partir a Cardiff. Este viernes, la popular banda Oasis regresa a los escenarioscon un primer concierto en la capital galesa después de su disolución en 2009. Este zaragozano de 27 años, junto a sus dos amigos Juan y Álvaro, va a tener la suerte de vivir en directo la vuelta conjunta de los hermanos Gallagher. Lo curioso es que su aventura no finalizará este viernes. Estos tres jóvenes van a ver en directo a Oasis dos veces más: el 11 de julio en Manchester y el 27 de septiembre en Londres.

Desde hace aproximadamente un año y medio, Nacho Hernández reside en Austria. Se trasladó allí por su trabajo como informático y la vida le ha mantenido allí desde entonces. Asegura que la música siempre ha formado parte de su vida. Toca la guitarra desde joven e incluso llegó a participar en una banda tributo a The Beatles en Zaragoza. «Descubrí a Oasis precisamente a raíz de The Beatles. A mí me gustaba ese rock clásico y como se les comparaba decidí investigar. Al escuchar sus canciones me dí cuenta de que su música era muy interesante y me hice muy fan de ellos», explica Nacho.

A falta de menos de 48 horas para ver a sus ídolos, el joven no puede ocultar su entusiamo. «La verdad es que hasta que no los veamos a los dos juntos sobre el escenario no nos lo creeremos», dice Hernández. Y es que él se encuentra viviendo una situación que hasta hace un año consideraba inimaginable. «He tenido la oportunidad de poder ver a Liam y Noel en solitario y ya fue una pasada. Pero desde luego, nunca imaginé que vería a Oasis juntos otra vez», admite.

En 2009, una fuerte discusión entre los dos hermanos Gallagher condujo a una disolución que cayó como una bomba en la industria musical de los 2.000. Ambos continuaron sus carreras por separado y mostrándose muy reticentes ante un posible regreso, hasta que hace aproximadamente un año, el grupo anunció una gira que desató la locura en sus fieles seguidores. «Recibí la noticia con mucha sorpresa. Hasta hace nada seguían muy distanciados. Se les ha criticado aludiendo que se trata de un tema económico pero no estoy de acuerdo. Ellos aseguran que lo han hecho pensando en su nueva generación de seguidores, entre la cual me incluyo», afirma el joven.

Descubrimiento

Porque la realidad es que Nacho no hace tanto que se enganchó a Oasis. De hecho, comenzó a enamorarse de sus canciones cuando el grupo permanecía disuelto. «Ahora tengo 27 años pero cuando la banda se separó tenía 12. En 2009 yo no los seguía, sino que fue en 2017 cuando me adentré en su mundo. Es una buena oportunidad para que gente como nosotros los vea por primera vez en su vida ya siendo mayores», explica el zaragozano.

Nacho, Álvaro y Juan no solo se han conformado con ver a Oasis en el primer concierto de su regreso este viernes en Cardiff, sino que acudirán a otros dos de los 41 shows programados por la banda británica en Manchester el 11 de julio y en Londres el 27 de septiembre. «Han acabado siendo tres por cosas del destino. Queríamos ir al primer concierto pero en un primer momento fue imposible. Había como 200.000 personas en la cola y tuvimos que cogerlas para Manchester», detalla Nacho.

Conforme pasó el tiempo, la página web de las entradas fue sacando paquetes de reventa oficiales y los tres amigos tuvieron la oportunidad de comprar tíquets para el primer espectáculo de todos y además, también para Londres un mes y medio después. «Para fechas específicas, era prácticamente imposible conseguir entradas en un primer momento», señala.

«El precio oficial de las entradas era de unos 110/120 euros. Sin embargo, la que la página de venta aplicó una política con la que si detectaba mucha demanda, subía el precio hasta los 400 euros por entrada. Afortunadamente, yo pude comprarlas de primeras y me he gastado en total algo más de 350 euros por las tres», indica el joven. Este hecho está siendo investigado en Reino Unido, así que Nacho celebra haber adquirido tíquets «relativamente asequibles».

El zaragozano considera que es difícil saber si este regreso de Oasis es para quedarse o si se trata de algo pasajero. De momento, él no quiere pensar demasiado en ello y simplemente está centrado en disfrutar, por partida triple, de una gira que promete ser histórica de la música.