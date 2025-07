El universo creativo del fotógrafo Eugenio Recuenco se instala en la Casa de los Morlanes de Zaragoza

Se llama Eugenio Recuenco y, entre otras muchas cosas, es uno de los grandes referentes del país de la denominada fotografía de puesta en escena o escenificada. Su proyecto «más personal» hasta la fecha, la exposición titulada 365º, acaba de aterrizar en la Casa de los Morlanes de Zaragoza y ahí se quedará hasta el próximo 17 de agosto, dejando con la boca abierta a todo el que quiera visitarla. La pregunta es recurrente: ¿Estas fotografías no están creadas digitalmente ni incluyen efectos añadidos? Aunque pueda parecer lo contrario teniendo en cuenta la espectacularidad de algunas imágenes, la respuesta es no.

«Mi forma de trabajar está más próxima a los estudios de principios del siglo XX que a uno del XXI. No hay nada puesto digitalmente y todo lo que se ve en las imágenes existía», ha aclarado en la inauguración Recuenco, que sí ha reconocido recurrir a las herramientas digitales para eliminar sujeciones o iluminar algunas escenas. Así, y como ha destacado la alcaldesa Natalia Chueca en la presentación, estas instantáneas esconden un proceso «casi artesanal». De hecho, el artista madrileño ha dedicado más de ocho años de trabajo a completar la colección, en la que han participado 120 modelos y un equipo de 300 personas. «Todo este proyecto es autofinanciado. No he mirado el dinero y todo lo que gané durante ocho o diez años está aquí invertido», ha destacado Recuenco en declaraciones a este diario.

Sin duda, la producción que se atisba tras cada instantánea es apabullante y en Zaragoza se puede comprobrar cuando uno finaliza el recorrido. Porque, por primera vez, algunas de las escenografías y elementos originales que se usaron para realizar las fotos se muestran en la Casa de los Morlanes: un robot de casi tres metros (el que aparece por cierto en el cartel de la muestra), unos clavos enormes y oxidados o uno de los calendarios que forman parte de muchas de las instantánteas se pueden ver en la exposición de Zaragoza. Además, y también por primera vez, se ha incluido un video con el making off de todo el proceso creativo, con esa caja de casi cuatro metros de altura por más de dos y medio de ancho y de profundidad a la que recurrió el artista.

Algunas de las fotografías de Recuenco están plagadas de referencias pictóricas. / Jaime Galindo

«Cada vez vamos mostrando más entresijos de la colección», ha indicado Recuenco, que ha apuntado que su 365º ya se ha podido ver en Castellón, Vitoria, Madrid, Berlín, Shanghái, Bangkok, Taipéi, Estambul... La colección completa se compone de 365 fotografías, tantas como días tiene un año. A Zaragoza ha llegado una selección de 136, más que suficientes para que el visitante se adentre en el particular universo creativo de Recuenco, repleto de referencias a películas, cuadros, acontecimientos de actualidad y hasta cómics. El matrimonio Arnolfini, Lucky Luke, La naranja mecánica, la llegada del hombre a la luna, Star wars, el arte de Edward Hopper, el 11-S, La fragua de Vulcano, Donald Trump, los fusilamientos de Goya... Todo eso y mucho más cabe en una exposición en la que Recuenco cuenta su historia y la de toda su generación.

Lo hace además sin juzgar y simplemente compartiendo su visión de las cosas. «No tengo ninguna intención de cambiar el mundo, sino de ponerme frente al mundo. Y pensé que representar lo absurdo de la mayoría de nuestras acciones cotidianas podría convertirse en una crítica feroz. Lo absurdo, por naturaleza, no admite réplicas; solo puede ayudarnos a esbozar una sonrisa en público, y en privado nos impulsa a cambiar», explica el madrileño, que también es un fotógrafo muy cotizado en el mundo de la moda y la publicidad, además de trabajar en cine (entre otros premios ha recibido el León de Oro a mejor fotografía en Cannes).

"Cuando dedicas casi todo tu tiempo a hacer fotos para otros también surge esa necesidad de querer contar algo tuyo. Este proyecto es resultado de eso. Y menos mal que no falta ese otro trabajo, porque eso me permite abordar esa parte más artística", ha concluido Recuenco, que el pasado febrero realizó una exposición para Pikolín.