El arte y la reivindicación se dan la mano en la nueva exposición de Rubén Hervás en Remolinos

"Esta exposición recoge el resultado de mi desafección con mi actividad profesional como diseñador gráfico en los últimos años". Así de claro se muestra el artista Rubén Hervás sobre su nuevo proyecto. La muestra 'Diversión y Propaganda' nace de una reflexión profunda de su autor. Después de toda una trayectoria profesional actuando como diseñador gráfico, conoció los límites que conlleva poner tu trabajo al servicio de iniciativas comerciales y privadas.

"Me he dado cuenta de que el arte y la cultura no es tan útil en ese ámbito privado. Mis diseños cobran sentido en el apartado militante, donde pueden estar al servicio de la mayoría y no de minorías empresariales", considera el ilustrador. 'Diversión y Propaganda' se inauguró este viernes en el centro cultural Enlatamus de Remolinos y será visitable de forma gratuita hasta el 31 de agosto. La exposición, compuesta por unas 35 obras, cuenta con carteles, fotos y fancines en su mayoría de contenido político, pero también sobre distintos temas que le gustan al artista.

Rubén Hervás es un zaragozano de 29 años que trabaja profesionalmente en el campo del diseño gráfico. En su obra destacan sus carteles propagandísticos donde lleva a cabo reivindicaciones sociales y políticas, influenciado por la propaganda de los 30 y por el teatro de títeres. "La exposición 'Diversión y Propaganda' consiste en una recopilación de algunos de los trabajos que he realizado en los últimos dos años con los que me siento más identificado. La mayoría de carteles tienen la política como protagonista, algunos de forma más explícita y otros de forma más sutil", concreta.

Como a cualquier niño, a Hervás le encantaba pintar. "Llega un punto en el que la gente deja de dibujar, pero yo no dejé de hacerlo", apunta. Poco a poco, fue explorando diferentes ámbitos relacionados con la ilustración como el grafiti o el mural y encontró en el dibujo un trabajo. "Descubrí el diseño gráfico haciendo una tarea en el colegio. Me fijé que tenía mucho que ver con el dibujo y me picó el gusanillo", confiesa.

Trabajo por delante del talento

Después de tanto tiempo en el sector, es evidente que Hervás tiene un talento especial para la ilustración. Sin embargo, él no es de los que piensa que dibuja especialmente bien por un don natural. "Yo no creo tanto en el talento sino más bien en el trabajo, porque todo es entrenable. No considero ni siquiera que sea un gran ilustrador, hay gente mucho mejor que yo, lo que pasa es que llevo muchos años metiendo un sinfín de horas a esto", aclara.

Solo con echar un vistazo a varias de las obras que se exponen en 'Diversión y Propaganda', se puede llegar a la conclusión de que Hervás tiene un estilo muy definido. "Es muy figurativo, no tiene nada de abstracto. Los elementos que aparecen son muy concretos porque no tengo demasiada capacidad para la poética, y eso hace mi trabajo bastante explícito", define. Y eso es lo que a él gusta: las cosas claras sin demasiado margen para la interpretación. Los colores que utiliza son planos, y nunca más de cinco en un mismo diseño.

"Mi único sueño es que mi trabajo sea útil y poder seguir dibujando lo que yo quiera", resume el ilustrador. Pese a que admite que está deseando descansar después de un año muy movido laboralmente, el artista que es ya piensa en el siguiente paso, en cuál será el próximo proyecto en el que plasmar su arte y su visión de todo lo que le rodea. "Me voy a poner con un libro ilustrado infantil para adentrarme también este sector. Es algo que nunca he hecho y me apetece probar algo nuevo", concluye Hervás.