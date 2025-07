Rebeca Zarza (ganadora del Premio Santa Isabel de la DPZ): "No es fácil dedicarse a la creación, el arte es un acto de resistencia"

Rebeca Zarza (Zaragoza, 1981) ha adelantado incluso al dicho popular y tan solo ha necesitado de dos intentos para ganar el Premio de Arte Santa Isabel de Portugal, el máximo reconocimiento que otorga la Diputación de Zaragoza en el ámbito de la cultura. La artista aragonesa se presentó por primera vez al galardón el año pasado. No ganó, pero ya fue seleccionada para formar parte de la exposición colectiva que la institución provincial organiza todos los años con los trabajos finalistas. Esta vez ha dado un paso más y acaba de llevarse el premio con la obra Materia que recuerda, en la que explora la relación entre lo digital y lo físico.

Como en muchos de sus proyectos más recientes, Zarza partió de un boceto digital (en este caso compuesto por 123 capas) que luego trasladó al plano físico a través de diferentes técnicas: óleo, tinta acrílica, esmalte, polvo de mármol o tinta UVI (una tecnología de impresión que utiliza una tinta de secado instantáneo al ser expuesta a la luz ultravioleta). «Todo eso lo aplico sobre metacrilato de colada, porque es un material que recuerda un poco al alabastro y tiene esa traslucidez que evoca también a las pantallas electrónicas», explica Zarza. El resultado es una superficie rica en texturas donde los relieves emergen como huellas y rastros de algo que fue. «Algunas zonas parecen gotear o deshacerse y eso aporta bastante tridimensionalidad», apunta.

Materia que recuerda se podrá contemplar junto a las 15 obras finalistas del premio en el Palacio de Sástago hasta el próximo 17 de agosto. «Es un honor poder exponer en un espacio tan emblemático de la ciudad y que me hayan elegido entre tantos artistas», reconoce Zarza, que subraya que es «fundamental» que existan galardones de este tipo impulsados por las instituciones: «En Zaragoza hay mucho talento. Es una tierra fértil para la creación, pero necesitamos que lo público apoye porque no es fácil dedicarse al mundo de la creación. El arte es en un acto de resistencia total».

Materia que recuerda es una obra muy representativa del discurso creativo que la zaragozana está desarrollando en los últimos años. A primera vista, lo que más llama la atención es el poderoso uso del color. «Es algo fundamental en mi obra y lo trabajo de forma muy intuitiva. Cuando me preguntan cómo combinar colores siempre aconsejo recurrir a la naturaleza, porque ahí está la respuesta», indica Zarza, que tiene en el paisaje «una fuente inagotable de inspiración».

«El otro día me preguntaban sobre Materia que recuerda si era el Pirineo. Lo cierto es que no es ningún lugar en concreto, pero está claro que tiene mucha influencia en mí porque he pasado muchos veranos allí. De hecho, también quería reflexionar sobre la forma que tenemos ahora de relacionarnos con la naturaleza; sobre cuánto hay de real y de recuerdo en nuestra manera de ver el paisaje, porque muchas veces lo construimos basándonos en las imágenes que hemos visto en las pantallas», explica la artista, que también por eso intenta difuminar en sus obras «las líneas entre lo digital y lo artesano» apostando por un proceso muy manual: «Me interesa mucho esa tensión entre lo digital y lo físico. Lo que se percibe y se toca, lo que recordamos y tendemos a inventar».

Volcada con su arte

Tras casi dos décadas volcada en el diseño gráfico y la ilustración, Zarza decidió a finales de 2023 centrarse en su faceta más artística. Hace justo un año presentó su primera exposición en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza, el pasado diciembre fue premiada en el certamen nacional de talento emergente de una cadena hotelera y desde hace unos meses trabaja con Olga Julián, una de las galeristas más importantes de la comunidad. «Que quisiera trabajar conmigo fue un aliciente. Yo no sé dónde me va a llevar este camino, pero es algo que necesito hacer y voy a poner todo de mi parte. Sé que este mundo es muy complicado pero mi objetivo es exponer a nivel internacional», subraya Zarza, que también da clases en el Centro Superior de Diseño Hacer Creativo de Zaragoza.

Experiencia no le falta en este campo. Y es que como ilustradora y diseñadora ha realizado proyectos para el autobús urbano de Zaragoza, Harinera ZGZ, los museos municipales, discos de música, escaparates comerciales, empresas privadas... Además, ha participado en el festival Asalto de arte urbano y ha realizado diseños para festivales de música y cine.