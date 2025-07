Los Schizophonics traen su High Energy Rock a Zaragoza

El trío de San Diego vuelve este jueves 10 de julio a la capital aragonesa para conectar tus articulaciones a un enchufe de alto voltaje. Lo harán en La Lata de Bombillas a las 20.30 horas. “La banda más excitante de la década”, dijeron de ellos en la prensa californiana. Pat Beers, guitarrista del grupo, combina los estilos musicales y escénicos de Jime Hendrix y James Brown, contribuyendo a un directo explosivo y enérgico. Pat Beers y Lety Beers, baterista, se conocieron en Arizona, pero se instalaron en San Diego (California). Allí montaron The Schizophonics en 2009.

Sus canciones también recuerdan al High energy Rock de Detroit (MC5, The Stooges), al icónico Iggy Pop, a las bandas de garage punk de los 60 y al mismísimo Little Richard. Desde su primera visita a España en 2013, no han hecho más que ganar adeptos para su iglesia del nervio. En Zaragoza tocaron por primera vez en el recordado ciclo de conciertos que tenían lugar durante las fiestas de El Pilar en la Plaza del Justicia. Si no quieres perderte su vuelta a la ciudad, puedes comprar la entrada para su concierto, por un precio de 16 euros, en localentradas.com