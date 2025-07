El tenor Pablo García-López actúa en Zaragoza: "Antes sentía la presión por cumplir las expectativas"

Pocos tenores pueden presumir de una trayectoria tan fulgurante como Pablo García-López. Con solo 36 años, el artista cordobés ya es una figura relevante dentro del mundo lírico, pero lo mejor de todo es que él mismo cree que todavía puede mejorar. Su sonido fresco y su delicadeza expresiva le han conducido a un éxito siempre difícil de alcanzar en la ópera. El festival Manlor de Zaragoza será testigo este jueves de la habilidad vocal del talento andaluz, que formará parte del elenco de la pieza 'LElisir D'Amore' que se representará en el Pórtico Norte de la Aljafería a partir de las 21.30 horas. La entrada tiene un precio general de 10 euros, 5 para los menores de 18 años.

García-López es una de las estrellas en ascenso de la actualidad en los escenarios europeos de ópera y conciertos. Para comprender ese reconocimiento conviene echar la mirada hacia atrás. "La música surgió en mí cuando era muy pequeño. Los motivos los desconozco, creo que era una semilla que tenía que germinar", considera García-López. Y es que él no tuvo ningún referente cerca que le animara a adentrarse en el mundo lírico. Se autodefine como una 'rara avis' por ser el único que se dedica a la música en su familia, si bien hace tiempo que se ha convertido en su forma de vida.

"Empecé tocando el violín en el conservatorio. En la primera clase de coro, cuando el profesor me escuchó cantar, me dijo que quería hablar con mis padres. Les dijo que tenía unas cualidades excelentes y que debería enfocarme en el canto, y así lo hice", explica García-López. El joven progresó como vocalista mucho más de lo esperado y, paralelamente a lo que sucede en Zaragoza con los artistas, tuvo que salir de Córdoba para recibir una formación que se adecuara con su nivel. Confiesa que su traslado a la Universität Mozarteum de Salzburgo fue el momento exacto en el que se dio cuenta de que quizá podía tener una carrera como vocalista.

"En Austria, una profesora me dijo que mi instrumento era muy interesante y que mi voz podía considerarse como 'mozartiana'. Me aseguró que la musicalidad que tenía era importante trabajarla si quería hacer algo especial en la música", señala. El joven tenor está particularmente asociado con ese repertorio mozartiano, siendo uno de los vocalistas mejor valorados en este estilo. "A los personajes que interpreto les doto de una fragilidad y de una luminosidad que no está tan de moda en la actualidad. Venimos de un periodo donde la potencia era lo habitual, pero a mí me interesa más la gente que hace música con las partituras", destaca de sí mismo.

En los últimos años, García-López ha debutado en teatros de ópera como Royal Opera Wallonie de Liège, Opera de Lausana, Ópera Real de Mascate, Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y Teatro del Capitole de Toulouse. Ha trabajado con los directores Riccardo Chailly, Jesús López-Cobos y Omer Meir Wellber, aunque si tiene que quedarse con uno es con Zubin Mehta. "Recorrer mundo con él ha sido maravilloso, pero son muchos momentos de mi trayectoria los que recuerdo. Actuar junto al pianista Lang Lang en Emiratos Árabes Unidos es uno de los que más recuerdo", determina.

Sin presión

En esas grandes actuaciones, el tenor ha recibido críticas muy positivas que le han convertido en una gran promesa de la ópera. Desde joven, su carrera es seguida bajo lupa por propios y extraños. ¿Él siente presión por cumplir las expectativas?. "No, hace tiempo que la dejé atrás. Pero cuando empecé sí la sentía, porque en el mundo de la ópera hay muchas ganas de ver la novedad. Pero me he deshecho de todo eso y he decidido centrarme en mi proyecto personal. Desde que conseguí esa comunión vivo mucho más tranquilo", afirma García-López.

El tenor actuará en Zaragoza como parte del elenco que representa este jueves en el Palacio de la Aljafería la obra 'L'Elisir D'Amore' dentro del festival Manlor. "Nunca he cantado en Zaragoza y la verdad es que me hace mucha ilusión. El marco es inmejorable, combinar música y patrimonio es una idea excelente", apunta. El vocalista admite que todavía le quedan muchos sueños y proyectos por cumplir. Uno de ellos, actuar en la sala Mozart del auditorio. De momento, la Aljafería tendrá el privilegio de disfrutar de la frescura y del talento de una de las mayores promesas de la ópera. Apunten su nombre: Pablo García-López.