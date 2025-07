La película 'Cariñena, vino del mar' conquista al público de la localidad y programa dos nuevos pases

La gran acogida con la que el público ha recibido la película 'Cariñena, vino del mar' en el cine teatro Olimpia de Cariñena este miércoles, en sus tres funciones de las 16.30, 19.00 y 21.30 horas, ha animado a la distribuidora y al Ayuntamiento de Cariñena a ampliar la proyección un día más: el jueves 17 de julio, con otras dos sesiones a las 19.00 y 21.30 horas.

Estos nuevos horarios han sido establecidos tras comprobar la alta asistencia: más de medio millar de personas, prácticamente el aforo completo en las tres sesiones. El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz ha expresado su satisfacción “por la cálida respuesta de los cariñenenses y el retorno que está teniendo la película que lleva el nombre de la localidad por toda España y que en su primera semana de estreno ha tenido un gran impacto”. A su juicio, los vecinos han visto superadas sus expectativas, por haber protagonizado escenas en el rodaje o haber colaborado en la road movie, impulsada con el patrocinio principal de la D.O. Cariñena y la colaboración del Ayuntamiento. Este estreno es uno de los hitos más destacados de la celebración de Cariñena, Ciudad Europea del Vino 2025.

Los espectadores que asistieron a la proyección que tuvo que ser suspendida por la tormenta la pasada semana en la plaza de toros pudieron canjear sus entradas por otras nuevas. También para el próximo jueves 17 pueden adquirirse al precio de 5 euros, en las oficinas municipales o en la taquilla del cine, que abrirá 30 minutos antes de cada función.

Juntos de principio a fin

En las dos sesiones del 17 de julio participará Antón Castro, el escritor cuya obra inspiró el film y que acumula numerosos reconocimientos, como el Premio de las Letras Aragonesas 2024 que recibirá este año tras la decisión adoptada esta misma semana por el Gobierno de Aragón para concederle el título 'ex aequo,' junto al escritor José Luis Melero.

Tanto Castro como el director de la película, Javier Calvo, han estado también en las dos primeras sesiones de este miércoles. Ambos han querido volver a compartir con los vecinos tras el fallido visionado del 3 de julio en la plaza de toros. Ese día, aunque la tormenta impidió la proyección, sí pudo desarrollarse el evento festivo previo, con una presentación previa del director y los cuatro actores principales, además de música en vivo del grupo The Cucumbers, que participó en la banda sonora de cinta.

Tal como ha explicado Antón Castro, “esta no es una película más para todos los que nos hemos visto implicados en ella porque hemos creado comunidad, la hemos visto idearse, rodarse y ahora disfrutar de su resultado. Es hija de todos nosotros y es el espejo en que me miro yo al ver reflejado el joven que vendimió en Cariñena en el verano de 1978; en el que se ven el director y los jóvenes actores y actrices, muchos de ellos de Aragón, y en el que se ven reflejados los paisanos y los paisajes de esta comarca y denominación de origen”. Para Castro, “es volver al origen y queremos compartirlo de nuevo con la gente de Cariñena desde otra perspectiva, recordando anécdotas y momentos en los que no éramos conscientes de la historia que acompaña todo este trabajo. De hecho, nunca imaginé que Cariñena fuera tan importante para mí”, ha confesado.

También el director de la película, Javier Calvo, quiere estar presente en cada pase en Cariñena “porque se lo debemos”. Además, lo hace con regocijo, sabiendo que ha marcado un hito al ser número uno en media de público y recaudación en Zaragoza, siendo la película no infantil más vista en su primera semana de estreno. “Somos una rara avis en la cartelera, llena de blockbusters americanos infantiles y nosotros hemos aparecido con una historia sencilla pero muy sincera que está gustando mucho al espectador”.