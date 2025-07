La reina de los musicales es de Zaragoza: Teresa Abarca encarnará ahora a Audrey Hepburn

La zaragozana Teresa Abarca, artista con una gran trayectoria en el sector de los musicales, se meterá en la piel de Audrey Hepburn a partir de diciembre. Así lo ha anunciado este jueves Since 1953 Productions, que ha presentado al amplio elenco que formará parte de 'Buscando a Audrey, the musical', en el que la artista aragonesa será la gran protagonista.

La aragonesa –nacida en Zaragoza pero criada en Huesca– comenzó a meter la cabeza en este mundo de los musicales hace más de doce años. Su primer papel protagonista llegó con 'Evil dead', pero el espectáculo que la dio a conocer en la industria y al gran público fue '50 sombras. El musical'. Representó el papel principal, el de Anastasia Steele, por el que recibió en 2015 el premio a mejor actriz revelación en los Premios de Teatro Musical.

Ya afianzada en el sector, la aragonesa siente haber cumplido "un sueño" que comenzó a deambular por su cabeza cuando tan solo era una niña. "Siempre he tenido claro que quería dedicarme a este mundo. De pequeña me encerraba en el salón de mi casa, me ponía los tacones de mi madre, me maquillaba y me ponía delante del espejo a cantar y bailar. Por eso quería estudiar Arte Dramático, pero luego me enteré que en Madrid había escuelas de teatro musical que englobaban las tres cosas que a mí más me gustaban y me lancé de cabeza", recuerda Abarca, que de niña comenzó su formación en la escuela de danza de José Espinosa de Huesca: "Aprendí mucho en esa época porque funcionábamos casi como una pequeña compañía. Íbamos a los campeonatos de España y yo hacía clásico, jazz y danza española, así que fue una formación muy completa".

Ese currículum ha hecho que la productora la haya tenido en cuenta para este nuevo show. El director Juan Luis Iborra afirma que “hay 3 pilares fundamentales para presentarse al casting de un musical: buena interpretación, nivel alto de baile y excelente de canto. En este caso vimos a más de 1.200 personas. Encontrar a la actriz que interpretara a Adri, que de alguna manera interpreta a AUDREY en el musical, fue complicado porque buscábamos algo que ni se aprende ni se estudia: que tuviera ese halo de ser especial, que desprendiera esa magia que tenía Audrey, que al entrar en una sala llamara la atención de todos. Además, evidentemente, que tuviera un nivel de interpretación, canto y baile excelentes. Y Teresa Abarca cumple con todos los requisitos”.

La artista zaragozana ha sido la seleccionada para interpretar el papel principal. / Servicio Especial

Una comedia musical

'Buscando a Audrey' nos sitúa en Broadway, a dos semanas del estreno del musical con más expectación de la historia: 'Audrey Hepburn, el musical'. Sin embargo, el director y el productor tienen un problema muy grande: ¡no han encontrado aún a la protagonista! ¡No tienen a Audrey!. Se trata de una comedia musical que rinde homenaje al mito de Audrey, a la estrella de Hollywood, a la mujer elegante, cargada de bondad, simpatía y solidaridad. Un espectáculo que eleva su figura a la de una auténtica leyenda.

El espectáculo cuenta con libreto de José Ignacio Salmerón, un guion con profundas raíces cinematográficas que evoca permanentemente su vida y obra. Salmerón es actor y productor de numerosos éxitos teatrales. Ha trabajado en todos los principales canales de televisión y en las cuatro grandes cadenas de radio. La música original de uno de los grandes compositores del panorama musical, Fernando Velázquez, ganador de un Premio Grammy y un Goya, y creador de las bandas sonoras de grandes éxitos del cine como 'Lo Imposible', 'Ocho Apellidos Vascos' o 'El Orfanato'.

'Buscando a Audrey' se presentará en un espacio que se está construyendo especialmente para la ocasión: un teatro modular, con capacidad para más de 1.400 personas y creado a la medida del musical. El Teatro Audrey se ubicará en el distrito Fuencarral – El Pardo, en la Ronda de la Comunicación. Sus más de 4.600 m2 construidos incluirán salas de ensayo, zona para exposiciones, camerinos, salas de reuniones, espacios para eventos y la más completa equipación técnica.