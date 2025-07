Los Tigres del Norte inauguran Pirineos Sur: "Cuando me acuerdo de un concierto siempre me voy al lago de Lanuza"

En sus estanterías cuentan con seis Grammys y doce Grammys Latinos y el barrio de Brooklyn en Nueva York acaba de darle su nombre a una calle, pero Los Tigres del Norte solo entienden el éxito de una manera: «Siempre estamos unidos y sabemos que todo lo que se cuenta y se dice de nosotros nos hace mucha ilusión pero siempre hay que estar parado, saber quién eres, tus cualidades y comportarte a la altura de lo que ves, hay que estar agradecido con la gente que te apoya», explica Jorge Hernández, el miembro más veterano de una banda que regresa (ya actuaron en 2003) al Auditorio Natural de Lanuza para inaugurar este jueves una nueva edición de Pirineos Sur.

Su carrera, casi por casualidad, empezó a finales de los años 60 y, desde entonces, son incontables los escenarios que han pisado Los Tigres del Norte (en Zaragoza, por ejemplo, estuvieron en 2008 durante la Expo), pero hay algunos lugares que marcan especialmente: «Tenemos muchos recuerdos bonitos en ese escenario en el lago. Nunca se me ha olvidado ese escenario, es maravilloso, de hecho, cuando me acuerdo de un concierto me voy a ese lago y ese hotel, es increíble», rememora Jorge Hernández, que sin salir de España también se acuerda de algo que les sucedió en Alicante: «Era un festival en el que compartíamos cartel con todo grupos de música rock, pero todos querían hacerse fotos con nosotros, nos sorprendió mucho pero nos dio mucha alegría», afirma.

Y es que Los Tigres del Norte es un grupo que ha trascendido estilos, épocas y artistas. Desde sus narcocorridos se han hecho un hueco en el imaginario de medio mundo: «Cantamos el corrido del aviso, de la noticia, es una especie de telenovela, como dar las noticias,... Siempre hemos estado unidos con nuestras comunidades y eso nos permite poder estar conectados tanto mental como físicamente con ellas. Cantamos esas historias que tienen que ser escuchadas para que nos tengan en cuenta», reivindica Hernández, que no duda en señalar que la llegada de Trump al poder en Estados Unidos «ha complicado mucho todo, separando familias dolorosamente».

Su narcocorrido sigue vigente hoy en día, aunque el mexicano sabe que las nuevas corrientes musicales, contra las que no tiene nada en contra, están ganando terreno: «La nueva corriente musical que viene y ha tenido éxito son canciones con un corrido ficticio imaginario, pero el corrido original es el que ha trascendido con nuestros seguidores. La música es un árbol del que salen muchas ramas y cada grupo que sale tiene una forma de expresarse y comunicarse, las nuevas generaciones se comunican así con su público. Todos tenemos derecho a seguir adelante y todos hacen todo lo que tiene que hacer para ser respetados y tener éxito. Nosotros seguimos cantando lo que el público vive», asegura con sinceridad.

Que la banda tenga los pies en el suelo a pesar de su gran éxito tiene mucho que ver con su origen: «Empezamos la música en nuestro pueblo, un ranchito muy pequeño. Empezamos a cantar a la bandera todos los lunes en la escuela y después nos hicimos el grupo para sacar dinero para curar a mi padre y de ahí viene la idea de hacer la música con mis hermanos. Más tarde, nos invitaron a actuar en una prisión de California y en San José conocimos a nuestro productor... y hasta hoy». En ese primer viaje a Estados Unidos, rememora el artista, es dónde surgió el nombre del grupo, pero no lo pusieron ellos: «Fue el agente del control de inmigración que dijo textualmente, ‘Ustedes parecen unos tigres del norte’. Y como no teníamos nombre aún con eso nos quedamos».

Entonces, dice el miembro de Los Tigres del Norte, «no teníamos una idea de cómo la vida nos iba a favorecer y gracias al público estamos ahí. El público nos motiva, estamos vivos gracias a él, tenemos la gran dicha de que el público nos acompaña siempre que visitamos países y nos sentimos muy halagados porque nuestras canciones tienen toda la conexión que afortunadamente hemos conseguido a lo largo de los años. En cada una de las canciones tratamos de ponerle algo que conecte con el público que es lo que buscamos. Nuestra motivación para continuar es estar vigentes», concluye Jorge Hernández.