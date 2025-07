El zaragozano Miguel Ángel Lamata se adentra en el género de terror: Amaia Salamanca y Eduardo Noriega se 'enfrentan' en 'La Ahorcada'

A Miguel Ángel Lamata se le acumulan los proyectos y también los estrenos. Hace solo unas semanas se encargó de dirigir el remake de Salida de Misa de doce del Pilar de Zaragoza, el próximo 8 de agosto llegará a los cines la segunda parte de Los futbolísimos y a principios del año que viene se estrenará La ahorcada, su primera incursión en el género de terror. El director zaragozano tiene más proyectos entre manos y se siente feliz, porque «contar historias con imágenes» es precisamente lo que más le gusta. «Me lo paso extraordinariamente bien», reconoce.

El aragonés puede decir con orgullo que lleva toda su vida dedicándose a su gran pasión. Comenzó bregándose con los cortos y dirigiendo grupos de teatro universitario; trabajó como guionista en Antena Aragón y en Antena3 –con Pepe Navarro– y en la década de los 2000 se convirtió en uno de los reyes de la comedia con sus películas Una de zombis e Isi & Disi: alto voltaje. Después realizó largometrajes más personales como Tensión sexual no resuelta (2010) y Nuestro amantes (2016). Más recientemente produjo el documental de Héroes del Silencio y ahora ya divisa el estreno de su sexta película (La Ahorcada), una adaptación de la novela corta del mismo título escrita por la zaragozana Mayte Navales en 2018.

Con ella, el zaragozano se adentra por primera vez en el género de terror. Amaia Salamanca y Eduardo Noriega protagonizan un filme que llegará a los cines a principios de 2026. «Los dos están genial en la película. El papel de Amaia no tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora y yo creo que va a gustar mucho. Se ha tirado a la piscina totalmente, mostrando una faceta que nadie ha visto», explica.

Eduardo Noriega posa en el rodaje junto a dos de las jóvenes actrices de ‘La Ahorcada’. / Mayte Navales

La actriz madrileña interpreta a Rosa Martín, una cantautora de nombre artístico La Ahorcada que se suicida en el jardín de Fran (Noriega), un hombre al que amaba y que la trató como un mero objeto sexual. Su fantasma se queda en la mansión de Fran dispuesto a darle una lección.

Se trata del primer thriller de terror del zaragozano, que lo define como un cruce entre El sexto sentido y La mano que mece la cuna. «También tiene ecos de pelis de terror que me han gustado mucho como La semilla del diablo o Insidious», apunta Lamata, que siempre ha sido un apasionado del género: «La vida me ha llevado por la comedia, pero siempre he sido un gran consumidor de cine de terror y sobre todo de literatura sobrenatural: Allan Poe, Stephen King...».

Eso sí, en La Ahorcada, el zaragozano aborda muchos de los temas que ya ha tratado en sus películas anteriores y que siempre le han interesado: «Al final hablo de las relaciones tóxicas y del amor no correspondido, emociones muy poderosas que también están en clásicos que me encantan como Atracción fatal o La mano que mece la cuna».

Una adaptación

La Ahorcada (primero se iba a titular El árbol y el ruiseñor) es una adaptación de la novela corta del mismo título escrita en 2018 por la zaragozana Mayte Navales, que también se ha encargado del guion. «En cuanto leí el libro vi que ahí había una película», destaca Lamata, que pese a no ser una historia original suya asegura que es su proyecto «más personal hasta la fecha».

El cartel de ‘La Ahorcada’. / ep

La cinta (una producción de Bemybaby Films, Imposible Films y El Árbol y el Ruiseñor A.I.E.) se rodó entre marzo y abril del año pasado en Aragón. Cinco semanas en Teruel (sobre todo en una casa del barrio de Castralvo) y una en Zaragoza, en el palacio de Larrinaga o en Etopia. Pero esta no será la única conexión con la comunidad, ya que, como es habitual en él, ha elegido a actores aragoneses para completar el reparto: Carlota Callén , Samuel Miró, Maria José Moreno, Raúl Sanz o la propia Mayte Navales. «Estoy muy satisfecho de cómo ha quedado la película. De hecho, tras la experiencia me gustaría volver al género en un futuro, aunque también voy a seguir haciendo comedia», indica.

Por el momento, tiene en cartera un rodaje muy vinculado a lo musical (del que aún no puede hablar) y mantiene vivo el proyecto de adaptar Mujeres que compran flores, el best seller de Vanessa Montfort.