Michael Kiwanuka despliega su magia en el anfiteatro de Pirineos Sur

Michael Kiwanuka se ha estrenado esta pasada noche en Lanuza y ha entregado el que será, casi seguro, uno de los recitales más hermosos y especiales de esta edición de Pirineos Sur. El británico, acompañado por una impecable banda, ha deslumbrado con muchas de las canciones que han convertido a “Love & Hate” (2016) y “Kiwanuka” (2019) en clásicos modernos. Y antes de este caudal de sentimientos, sobre el pantano han atronado La Perra Blanco, que ha firmado un eléctrico show en el que las guitarras y el rock de los 50 han sido los protagonistas.

“Love & Hate” resultó un disco revulsivo para la carrera de Kiwanuka y la escena funk y soul. Su excelsa producción y la delicadeza de su voz marcaron un punto y aparte en el género, por lo que no resulta extraño que buena parte de su repertorio se centrase en él. Pero para abrir el show apostó por la delicada pieza “Piano joint (This kind of love)”, de su álbum homónimo. Las luces del escenario y de decenas de móviles se encendieron para recibir “One more night”, con una puesta en escena sobria, efectiva y acogedora. Y algo de eso tenía su sonido: base rítmica de terciopelo, coro en formato trío con voces celestiales y la propia presencia del músico inglés, imponente pero cercana.

Con “You ain't the problem” y “Rollin” ha sacado a relucir esa pasión por los sonidos de los 70; y con “Black man in a white world” se acerca muy acertadamente a sonidos de producción más moderna y una cadencia rítmica irresistible. Catártica. La primera parada a su último disco, “Small changes”, llegó con “Floating parade”, con la que demuestra que mantiene intacta su capacidad de crear canciones cargadas de belleza. “Home again” (solo con su guitarra y dos violines), “Rebel soul” y “One only” han resultado los momentos más íntimos e introspectivos del recital, apoyados con unos acertados juegos visuales.

Las muy esperadas “Cold little heart” y “Love & Hate” sonaron seguidas ya en el final del concierto, para regocijo del público, que las recibió con los brazos en alto. Kiwanuka se despidió. Sin grandes alardes, discreto y con elegancia. Como el soberbio concierto que ha regalado.

Alba Blanco es pura actitud rock and roll. Es algo que posee solo alguien que ha mamado de los grandes desde muy joven, como es su caso. Con tan solo dos álbumes, la gaditana se ha convertido en uno de los referentes indiscutibles del rockabilly actual y en un valor seguro sobre un escenario, como ha demostrado esta jornada en Pirineos Sur. La presencia de La Perra Blanco y su banda es arrolladora y han rubricado un concierto eléctrico y vigoroso, en el que las guitarras han sido las protagonistas.

Acompañada de batería, contrabajo y saxofonista (que también se ocupaba de los teclados) ha salido al escenario con clara intención de arrollar, de aprovechar su primera actuación en Pirineos Sur. Lo ha hecho con canciones tan estupendas como “What is wrong with you” o “It’s fun but it’s wrong”; y con una energía contagiosa, con la que no dudo en salir a deleitar con su guitarra y el saxo entre el público. De ahí ya el concierto fue imparable hasta cerrar con una lluvia de aplausos.