Toni Sánchez Bernal (escritor), en Zaragoza: "La vida a veces nos lleva a no ser fieles a nuestros principios"

Detrás, o más bien debajo, de toda la brillantez arquitectónica y cultural que irradia la ciudad de Madrid, se esconden múltiples secretos enterrados en su subsuelo más profundo. Los túneles subterráneos de la capital española son el contexto perfecto para situar un thriller como el que ha escrito Toni Sánchez Bernal. El autor tarraconense ha publicado recientemente 'Atrapada en la oscuridad', una novela en la que el asesinato de una mujer desaparecida desde hace décadas dará paso a una ola de traición, poder e inmoralidad.

Como la mayor parte de los thrillers, 'Atrapada en la oscuridad' comienza con un asesinato. Sin embargo, este tiene una gran peculiaridad. "Una mujer es ejecutada a las puertas de una comisaría, pero cuando se identifica el cadáver, se descubre que llevaba desaparecida casi tres décadas", remarca el autor. A partir de ese momento, el objetivo del grupo de Homicidios de la UDEV será conducir la investigación, en un primer momento, a descubrir dónde estuvo la víctima todo ese tiempo.

Los detalles de esta historia surgieron en su cabeza de forma paulatina durante años. Sánchez Bernal, además de escritor, también es guionista y realizador audiovisual. Todas sus ideas las anota en su libreta o en su ordenador sin un orden claro. "Se me ocurrió que podría utilizar esta novela para mostrar fielmente el modus operandi de un grupo de Homicidios. Todos hemos visto series y películas sobre cómo trabajan los policías, pero muchas veces hay mucha pirotecnia hollywoodense", opina Sánchez Bernal.

"Hubo un día en que se me cruzó en el camino el personaje de un policía novato e idealista que defendía que su labor tenía que ser intachable en lo ético", recuerda. Ese policía novato e idealista es Arturo Yani. Este joven, tímido y reservado debido al trauma que marcó su infancia, comienza su andadura en el equipo de la Policía Judicial, liderado por Tania Bilbao, una mujer sin escrúpulos. "Hay un momento en el que esta gran profesional cruza una línea roja. Ponerla en contra punto con el personaje de Yani me permitía mostrar esos matices de grises. Vivimos en un mundo donde parece que todo tiene que ser blanco o negro, pero la vida es muy difícil y a veces nos lleva a no ser fieles a nuestros principios", remarca el autor.

La moralidad y la traición, presentes

Además de a un primer caso complicado, Yani tendrá que enfrentarse precisamente a sus propios principios. Asuntos Internos le ha manipulado para investigar a Bilbao, conocida por sus métodos poco ortodoxos. Temas como la moralidad y la traición han sido también incluidos por Sánchez Bernal en la novela. "Hay oficios como la policía, la política o el periodismo cuyas ovejas negras siempre son las que ocupan las noticias. Eso da mala fama al colectivo. La realidad es que hay un gran porcentaje de trabajadores que trabajan para que este mundo sea mejor", señala el escritor catalán.

Madrid es el lugar donde se ambienta 'Atrapada en la oscuridad'. La ciudad transmite una imagen siempre brillante, especialmente a nivel cultural, en cambio, Sánchez Bernal ha querido mostrar en la novela esa parte mucho menos luminosa que también tiene la capital española. "Tiene muchos claroscuros, de hecho, lo que más me atrae de Madrid son sus contrastes. Tiene unos bajos fondos que hay que explorar, y eso es misión de la novela negra", indica el escritor. La investigación policial se desarrolla de forma subterránea, en los desconocidos túneles que se dibujan paralelamente a las vías urbanas.

En la novela, Sánchez Bernal da cabida a la crítica social y a la denuncia de ciertas problemáticas que le preocupan. Pero por encima de todo, quiere hacer vibrar al lector desde el subsuelo madrileño. "Me gustaría aportar una mirada nueva hacia la capital, que la gente cuando lea el libro descubra un mundo nuevo bajo sus pies", afirma. El escritor, en definitiva, invita a recorrer junto a Yani, Bilbao y él mismo los túneles desconocidos que hay bajo Madrid.