Patricia de Blas (escritora): "El consenso es la clave a la hora de prohibir la gestación subrogada"

Conviene de vez en cuando llevar a cabo una radiografía sobre las limitaciones que afrontan las mujeres en cuestiones como la maternidad, el mundo laboral, la crisis económica o las relaciones familiares. Esta revisión de la sociedad actual española, la escritora y periodista bilbilitana Patricia de Blas ha decidido realizarla en su nueva novela 'Cara de madre'. Con el debate de la gestación subrogada como temática principal, la autora presenta a Julia, Antía y Carolina, tres mujeres que se verán empujadas a tomar decisiones difíciles.

"'Cara de madre' es una cuenta atrás en la vida de estas tres mujeres hacia el momento en el que sus situaciones confluyen", define de Blas. Las protagonistas no saben de la existencia de las otras y sus realidades son bien distintas. Julia desea ser madre, pero ya cerca de los 40, después de haber puesto por delante su empleo, teme que sea demasiado tarde. Antía dejó su trabajo cuando nació Leo, pero ahora, las circunstancias económicas la obligan a adentrarse en el mercado laboral sin estar exenta de dificultades. Carolina persigue su sueño de ser útil a través de la política aprobando una ley que suponga un cambio real.

Nunca antes se había escrito sobre la gestación subrogada en literatura de ficción en España. "He decidido hacerlo con una novela porque me ha permitido colocar a los lectores en posiciones incómodas para ver todos los puntos de vista con respecto a este tema", explica la autora. Para ello, de Blas ha puesto en primer plano a las mujeres y a las madres que, aunque cada una viva su situación particular, como en el caso de Julia, Antía y Carolina, todas cuentan con puntos en común. "En 'Cara de madre', las tres protagonistas son mujeres fuertes y valientes que se ven obligadas a tomar decisiones que quizá no pensaban que tomarían nunca", detalla.

El tema de la gestación subrogada vuelve a escena con esta novela. Hace algo más de dos años, Ana Obregón se convirtió en abuela a partir de esta práctica en el extranjero (en España es ilegal). La actriz y presentadora reveló que el bebé era hija de su hijo fallecido, quien había conservado muestras de su esperma antes de comenzar el tratamiento contra el cáncer, y de un vientre de alquiler. El caso dividió a la sociedad española y generó un intenso debate sobre si estar a favor o en contra de esta práctica.

"La parte sentimental nos lleva en un primer momento a celebrar que una persona que deseaba tener un hijo haya optado por cualquier técnica de fertilidad. El problema es cuando, como en el caso de la gestación subrogada, entran en juego cuestiones de mercado y para cumplir ese deseo se mercantiliza con el cuerpo de otras mujeres", reflexiona la autora. De Blas lamenta que se debata sobre esta cuestión solo cuando aparece un personaje famoso admitiendo que ha llevado a cabo esta práctica. "Cada vez lo están haciendo más personas en España, por lo que es un tema que debería ser tratado y debatido por parte de las instituciones", considera.

Dos opiniones diferentes

Como en todo, existen dos posturas enfrentadas en torno a la gestación subrogada. Por un lado, está la idea de regular la práctica para permitir que todas las partes implicadas tengan garantizado que la realizan de forma legal y adecuada; y por otro lado, la idea de que debería prohibirse y penalizar también a aquellas personas que salen fuera de España para llevarla a cabo. Patricia de Blas no tiene problemas en posicionarse. "Soy más partidaria de la prohibición. Tendríamos que avanzar hacia una prohibición pero de una manera consensuada. Creo que es la clave, porque sino lo que sucede es que se buscan alternativas en países de alrededor", opina.

La escritora bilbilitana asegura que su novela no consiste en "un panfleto político" donde expone sus ideas, sino que ha tratado que todas las posturas aparezcan reflejadas. Ella misma aclara que el objetivo de 'Cara de madre' era poner en cuestión el mensaje de que todos somos igualmente libres para tomar decisiones y desarrollar nuestro proyecto de vida. "Aunque se ha avanzado mucho, las mujeres todavía no son completamente libres de elegir si quieren ser madres o no", afirma de Blas.

La autora dice que a ella le gusta que el lector "salga" de forma distinta a como ha entrado en el libro. "Con respecto al tema de la gestación subrogada, creo que esta novela puede servir para que la gente se haga preguntas que nunca se había hecho", desliza. Aunque ese es el núcleo de la trama, de Blas también destaca la importancia de una trama y unos personajes bien construidos que van a entretener y emocionar.

Suscríbete para seguir leyendo