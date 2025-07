Laporta, Sardà, Nina, Mainat, Mendoza y otros dan el último adiós a Toni Cruz el día que habría cumplido 79 años

Justo el día en el que hubiera cumplido 79 años, la familia y numerosos amigos de Toni Cruz, "el guapo de la Trinca", se han reunido en el tanatorio barcelonés de Sancho de Ávila para una emotiva 'gala final', que ha arrancado bajo los acordes de 'La vida es bella', en la que ha habido risas y llantos recordando sus 'cinco vidas'.

El compositor, Manu Guix, y el actor Ángel Llacer, en el funeral del productor y excantante de La Trinca Toni Cruz, en el Tanatorio Sancho de Ávila, a 14 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). / Alberto Paredes / Europa Press

Josep Maria Mainat y Miquel Àngel Pasqual, miembros de La Trinca, así como sus hijos, su nieto de ocho años, Toni Cruz, su hermana Roser y compañeros de las diferentes compañías que el fallecido ha liderado durante años han protagonizado la ceremonia laica, a la que han asistido desde la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, al presidente del Barça, Joan Laporta.

La cantante Nina en el funeral del productor y excantante de La Trinca Toni Cruz. / Alberto Paredes / Europa Press

También han querido despedir al productor televisivo Xavier Sardà, Boris Izaguirre, Nina, Carlos Latre, Àngel Llàcer, Manu Guix, Noemí Galera, Tinet Rubira, Toni Clapés, Mònica Terribas, Fede Sardà, el escritor Eduardo Mendoza o el pintor Joan-Pere Viladecans, entre muchos otros.

Su hijo lo ha recordado como "irreverente y divertido", como alguien de un "positivismo contagioso" que vivió "cinco vidas", mientras su hermana he rememorado su infancia y ha aseverado que era alguien "espectacular", que espera les siga "ayudando y protegiendo".

El escritor Eduardo Mendoza en el funeral del productor y excantante de La Trinca Toni Cruz. / Alberto Paredes / Europa Press

'Here Comes The Sun', de The Beatles, también ha tenido su espacio en la ceremonia, en la que se han ido mostrando imágenes del fallecido en diferentes etapas de su vida y en sus varias facetas profesionales, tanto como cantante de los populares temas de La Trinca, como al frente de Gestmusic, creador de programas de éxito como 'Operación Triunfo' o 'Crónicas marcianas'.

El periodista, Javier Sardá, en el funeral del productor y excantante de La Trinca Toni Cruz, en el Tanatorio Sancho de Ávila, a 14 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). / Alberto Paredes / Europa Press

Tampoco se ha eludido su gestión en el Museo de la Cera de Barcelona o, en los últimos años, como consultor externo para liderar la transformación de Barça TV, un proyecto que acabó desembocando en la creación de Barça One, la nueva plataforma de contenido audiovisual y gratuito del equipo azulgrana.

La periodista Mònica Terribas en el funeral del productor y excantante de La Trinca Toni Cruz, en el Tanatorio Sancho de Ávila, a 14 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). / Alberto Paredes / Europa Press

65 años como una pareja

Josep Maria Mainat, quien no ha obviado que durante décadas junto con Cruz y Pasqual fueron el "rubio" de la Trinca, el de la "barba" y el "guapo" de la Trinca, porque "él era muy guapo", ha calificado de "muy injusto" que ahora Toni Cruz no pueda iniciar su "sexta vida", enamorado como estaba y con ganas de viajar.

El integrante de La Trinca, Miguel Ángel Pascual, en el funeral del productor y excantante de La Trinca Toni Cruz, en el Tanatorio Sancho de Ávila, a 14 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). / Alberto Paredes / Europa Press

"Morirse es una mierda", ha proclamado, para, a continuación, aseverar que lo recordará en "cada momento" de su vida, igual como se acuerda de cuando se conocieron "gracias a la Renfe", en un tren que los llevaba a estudiar de Canet de Mar a Barcelona.

La directora de la academia de Operación Triunfo, Noemí Galera (i), a su llegada a la ceremonia fúnebre por el exmiembro de la Trinca y productor televisivo Toni Cruz que se ha celebrado este lunes en Barcelona. / Quique García / EFE

Han sido amigos durante 65 años, de hecho, ha continuado, "éramos como una pareja", sin esconder que eran muy diferentes y que también tenían sus "rifirrafes", aunque acababan en un acuerdo, desde los días lejanos en los que decidieron dedicarse a la música y, posteriormente, formar La Trinca, que "nació en una plaza de toros que hubo en Sant Cebrià de Vallalta".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (c), y el vicepresidente Rafael Yuste (d), a su llegada a la ceremonia fúnebre por el exmiembro de la Trinca y productor televisivo Toni Cruz que se ha celebrado este lunes en Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

"Es una injusticia que nos haya dejado, él que era el más energético de todos", ha señalado, y, más, cuando "estaba muy enamorado, había tenido mucha suerte, cosa que yo no puedo decir, y tenía grandes planes".

La consellera de Cultura, Sònia Hernández , en el funeral del productor y excantante de La Trinca Toni Cruz, en el Tanatorio Sancho de Ávila, a 14 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) / Alberto Paredes - Europa Press / Europa Press

Sin embargo, "mientras lo recordemos seguirá existiendo", ha subrayado.

Uno de los momentos destacados del acto ha sido cuando su nieto Toni ha tomado la palabra para decir que añorará las "gamberradas" que hacían juntos. "Abuelo, te quiero", ha indicado entre aplausos.

El escritor y presentador Boris Izaguirre y el cómico Carlos Latre (d) a su llegada a la ceremonia fúnebre por el exmiembro de la Trinca y productor televisivo Toni Cruz que se ha celebrado este lunes en Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

Su hijo ha cerrado la ceremonia advirtiendo de que "como no nos ha abucheado, significa que le ha gustado mucho el show". "Padre, gracias por dejarnos un legado tan grande y tan bonito. Nos sentimos orgullosos y seremos positivos y alegres en honor tuyo", ha concluido, antes de apostillar, "te recordaremos siempre".

