Milena Casado llega a las Noches de verano del Centro Joaquín Roncal de Zaragoza

La artista de jazz española Milena Casado actúa este miércoles (21.00 horas) en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza dentro de las Noches de verano.

En 2016, Milena Casado obtuvo una beca completa para cursar sus estudios de grado en la escuela de jazz más prestigiosa del mundo, Berklee College of Music de Boston, donde se graduó en diciembre de 2019.

El prestigioso Candid Records

Alumna de Terri Lyne Carrington, Milena ha publicado recientemente su álbum debut 'Reflection of another self' en el prestigioso sello Candid Records, fundado por leyendas del jazz como Max Roach.

Milena Casado nació en Lanaja (Huesca), comenzó su formación en la escuela La Ball de Benasque, estudió con Gerardo López en Huesca, empezó a actuar con el Barbastro Jazz Project y Jazz for Kids, y se trasladó al Conservatorio del Liceo de Barcelona.