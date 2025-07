'Una casa con vistas': una mirada honesta a la salud mental

“Hay un momento en la vida en el que tu cabeza hace crac. Literalmente. Como el crac del 29. Solo que poniendo más el punto de atención en la onomatopeya. Crac. Como el cristal”. Así empieza 'Una casa con vistas', la primera novela de Samuel Almudí, ganadora de la novena edición del Premio Feel Good de Plataforma Editorial. Sorprende que, con un inicio no precisamente optimista, esta obra haya sido capaz de ganar un certamen literario cuyo fin es impulsar el optimismo entre escritores y lectores. Pero es que, al contrario de lo que afirman Disney y Mister Wonderful, la vida no es una película. Almudí define su novela como “el grito de una persona que se ha cansado de correr tras un tren que nos ha impuesto la sociedad”. El tren de la fantasía, el que te lleva a cumplir los sueños, pero también el que te exige llegar siempre a tiempo. 'Una casa con vistas' te recuerda que no llegar a todo también es parte del camino, y que está bien parar.

Almudí llega tarde a la entrevista. Se excusa diciendo que le extirparon la noción puntualidad al nacer. Además, “tampoco hace falta llegar pronto siempre”. Hace meses, un correo electrónico le avisó de que en una semana se acababa el plazo para presentarse al Premio Feel Good. De esta forma, envuelto en la prisa, a sus 24 años, escribió su primera novela tras pasar seis días encerrado. Lo hizo al estilo novela policiaca: llenando las paredes de su cuarto de pósits y recabando pistas entre sus diarios, sus notas de móvil y sus conversaciones de Whatsapp.

'Una casa con vistas' es un relato semiautobiográfico enmarcado entre la realidad y la ficción. Tras un intento de suicidio, Samuel ingresa en un centro de rehabilitación ficticio en Palencia, donde inicia un proceso de recuperación y aprendizaje vital. Aunque los nombres (excepto el de Samuel) han sido cambiados y el centro no existe como tal, los testimonios son reales. “Tenía la necesidad de hablar de mi problema, de mi ansiedad y mi depresión, porque yo sabía que gente de mi entorno estaba igual”, afirma Almudí. Su principal preocupación, explica, era no banalizar la salud mental. Por eso, antes de escribir, se documentó a fondo escuchando a personas que han pasado por experiencias similares y conversando con profesionales de clínicas de rehabilitación.

La novela se publicó el pasado 23 de abril y, para sorpresa del autor, el libro apareció en las estanterías de la sección de autoayuda. “Yo no tengo estudios en psicología. Estoy aprendiendo a cuidarme a mí mismo, como para darles lecciones a los demás sobre cómo se tienen que cuidar”, aclara Almudí. Pero 'Una casa con vistas' trata precisamente de eso, de aprender a vivir. “La novela no fue creada con la finalidad de ser un libro de autoayuda, pero he hecho un buen trabajo si, además de entretenerse, los lectores ven en ella un abrazo, un chat, una conversación que necesitas con un amigo”. Almudí no es de los que piensan que un libro puede sustituir al psicólogo, pero reconoce que, ante las preocupaciones, ir a terapia “es una carrera de fondo” necesaria, aunque no siempre accesible para todo el mundo.

Las palabras “Literalmente” y “Real” en un sentido figurado; “Red flags” en lugar de señales de alerta que indica un comportamiento problemático; “Cucaracho” en lugar de hombre con malas intenciones en el ámbito amoroso: son algunas de las expresiones que Almudí utiliza en su novela. Para algunos puede tratarse de un lenguaje vulgar, pero él prefiere el término generacional. “Ya es hora de que la generación Z entre en el mundo de la literatura. Tenemos unas visiones de futuro muy interesantes que necesitan ser contadas en los libros y quedar marcadas en la historia”. Como el cristal del inicio de 'Una casa con vistas', tal vez formamos parte de una generación rota, pero el futuro lo vamos a escribir nosotros. Samuel ya lo está haciendo trabajando en su próxima novela, Soy artista (creo), que habla sobre cómo convivir con el síndrome del impostor en un mundo marcado por la meritocracia, la inmediatez y la productividad.