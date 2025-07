Color Green y Vanessa Collier: Próximos protagonistas en el Rock & Blues

Este verano, las noches más musicales de Zaragoza se están viviendo en el Rock & Blues gracias al ciclo Carretera y Manta. Este sábado recala en la sala el grupo californiano Color Green y el próximo miércoles 23 llegará la multipremiada Vanessa Collier. Para el jueves 17 estaba previsto el concierto de Ibai García que ha sido cancelado por causas ajenas a la organización. La segunda edición de este ciclo, patrocinada por cervezas Ambar, se celebra hasta el 31 de agosto y refuerza la apuesta de la sala por la programación cultural diversa y de calidad durante los meses estivales.

El sábado 19 es el turno de Color Green, un cuarteto de California conocido por sus presentaciones en vivo impredecibles y llenas de energía, donde improvisan y exploran sonidos sin seguir un guion fijo. Su música mezcla influencias del folk rock californiano de los 60, rock clásico de los 70, rock alternativo de los 80 y psicodelia de los 90, con una base melódica terrenal que mantiene fresco su estilo. Su álbum 'Fools Parade' es una meditación emocional sobre la pérdida, el duelo y la transformación personal, donde cada miembro participa en la composición y en la interpretación vocal, lo que da lugar a un sonido colectivo único, siempre en evolución.

Uno de los platos fuertes del ciclo llegará el miércoles 23 de julio con la actuación de Vanessa Collier, una de las voces más destacadas del blues actual. Su álbum Do It My Own Way combina soul clásico, R&B, funk y góspel. Ha ganado cuatro Blues Music Awards y ha tocado en festivales como el Chicago Blues Festival ante decenas de miles de personas. Multiinstrumentista, compositora y productora, representa la renovación del blues con identidad propia.

La cantante de blues Vanessa Collier / Servicio Especial

Próximos conciertos

De cara a próximos conciertos, el miércoles 30 de julio la banda The Half Nelsons presentará un repertorio acústico de country y old folk. El jueves 31 será el turno de Daniel Romano’s Outfit, grupo canadiense liderado por uno de los artistas más prolíficos y versátiles de la escena alternativa. Tras una pausa de unas semanas, el ciclo coge fuerza a final de agosto para la recta final. El miércoles 27 de agosto subirá al escenario Lovesick Duo, trío que recrea el country, western swing y rock & roll de los años 40 y 50. El sábado 30 será el momento de disfrutar de Sergi Estella, artista que se presenta como "one man band" y crea instrumentos únicos a partir de objetos cotidianos. El domingo 31 de agosto clausurará el cilo Rosalie Cunningham, que regresa a Zaragoza tras el éxito de su primera gira española.