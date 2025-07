Miss Bolivia (actúa en el Divino Festival): "Un pueblo que baila es mucho más difícil de dominar"

María Paz Ferreyra tenía una sólida carrera como psicoanalista cuando decidió que lo suyo era la música y pasó a ser Miss Bolivia: «Vi que es mi manera de ser en el mundo, una ventana a la sanación que me permite expresar lo que tengo y hablar con muchas mujeres silenciadas. Es mi manera de poder expresar, reclamar y resistir contra la hegemonía instalada». Desde el principio de la conversación deja claro que su papel en la música es incomodar y reivindicar los derechos individuales y colectivos en un mundo «en el que cada vez pasan más cosas feas», dice con contundencia.

Llega el sábado a Cariñena, al Divino Festival (el nuevo germen del desaparecido El bosque sonoro) para presentar su último trabajo, Bestia, en el que sigue por la senda de combinar la cumbia con el dancehall, el hip hop e incluso el reggae. «Un pueblo que baila es mucho más difícil de dominar, bailar y moverse es una forma de resistir. Yo siempre digo que mover el culo no significa que no se deje el cerebro puesto».

Resistencia "cultural y antifascista"

Miss Bolivia acumula ya 18 años batallando sobre los escenarios, «en la lucha política y la resistencia cultural y antifascista. Algo que sigue vigente, pero he ido encontrando a lo largo de todo este tiempo otra manera de expresarme más poética y utilizo nuevos recursos estilísticos. El capital que vas acumulando a lo largo de los años inconscientemente se cuela en tu manera de escribir», explica la artista, que sí que cree que en este último trabajo, Bestia, ha cambiado un poco: «Siento que he llegado a una manera más tranquila, pero hablo del cómo, porque sigo con la misma potencia, fuerza y lucha en el mensaje», aclara.

Aun así, la argentina (su nombre artístico surgió de que ella residió en la calle Bolivia en su Buenos Aires natal) quiere dejar claro que no cree que sea necesario «que todos los artistas tengan un discurso y un mensaje político. Es algo que yo elijo pero obligar a ello sería caer en la tiranía y el despotismo que yo rechazo con contundencia».

El sábado actuará en Cariñena en un festival que apuesta por maridar el vino y la música, algo que le atrae mucho a la argentina: «Son las culturas que mejor me representa. Yo estudié para sumiller, aunque no lo acabé y nunca he ejercido», explica antes de confesar que «viajo con mucho sitio en la maleta para meter vino español. De hecho, voy un día antes para conocer el lugar y hacer algunas catas». Sobre el concierto, promete mucho «jaleo de un colectivo de todo mujeres que convierte el escenario en algo que vibra, muy potente con una lengua muy afilada. Todo mi equipo, desde la mánager y la sonidista hasta las artistas somos mujeres», reivindica.

Miss Bolivia en una imagen promocional. / EL PERIÓDICO

"Epidemia global"

Sobre el auge de ciertos movimientos políticos en el mundo «en esta especie de epidemia global», Miss Bolivia piensa que «no hay que tener temor, eso haría que nos calláramos o nos autocensuráramos y le das alas a los discursos del odio. Y yo te digo que eso no va a pasar, la respuesta a esos movimientos está en lo colectivo, hay que colaborar para que todo ese lamento nos de mucha fuerza para continuar plantando cara».

Y es que a María Paz Ferreyra no le importa exponerse para denunciar la injusticia y defender los derechos individuales y colectivos: «Con el tiempo una se hace más fuerte, de más joven me importaba mucho más la opinión de los demás. Antes era psicoanalista y me sirvió para entender que mucha gente tiene mucho dolor y resentimiento y proyecta su odio sobre los que nos exponemos. Estar dando la cara te da mucho amor, pero también tienes tus haters, claro. Pero a veces hay que poner el cuerpo al servicio del discurso», concluye.