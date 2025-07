La pachanga del imparable trovador Manu Chao conquista Pirineos Sur

En su visita de 2012 fue recibido por todo lo alto. Manu Chao era una de las figuras más esperadas desde que nació Pirineos Sur y su actuación fue histórica. Ahora, 13 años después, el incansable trovador regresó a Lanuza con la misma respuesta del público: con todas las entradas vendidas y con cientos de personas entregadas en cuerpo y alma a sus canciones. Y este 'sold out', no es más que el primero de los tres en total que habrá esta semana (de momento). El sábado colgará el cartel de no hay entradas Amaia y el domingo hará lo propio Viva Suecia.

El público no dudó en meterse al agua en el concierto de Manu Chao. / LORENZO CHARLEZ

El ex Mano Negra no defraudó y en un formato acústico ofreció una nueva perspectiva a los temas de su último disco, 'Viva tú', y a sus imperecederos éxitos. Diferente enfoque pero misma energía, apabullante por momentos. Porque cuando han sonado en Lanuza 'King of the bongo', 'Clandestino' o 'Me gustas tú' para cerrar, parecía que el pantano iba a desbordar. Han sido dos horas en las que Manu Chao, acompañado de tres músicos (guitarra de apoyo y percusión) y con dos vientos en momentos puntuales, ha dado rienda suelta a todo al arsenal, carisma y magnetismo que posee. Y la gente lo ha agradecido dándose un baño de entrega absoluta, muchos de ellos dentro del mismo pantano.

Sin tiempo para el respiro

Sin casi necesidad de levantarse de la silla, simplemente levantando los brazos y arengando a un público entregado hasta el último aliento, ha regalado un concierto como los que le gusta a él, sin pausa, empalmando un tema con otro. No hay tiempo para el respiro. Reinterpreta muchas de sus canciones y muchas otras las repite. Todo vale. Non stop. Para cuando llegó el final del show, todo el público estaba rendido al bardo, que volvió a erigirse como uno de los músicos más queridos de Pirineos Sur.

Antes, amenizó a los platos al atardecer un gran clásico de Pirineos Sur: Pendejo, el DJ que en más ocasiones ha actuado en Lanuza. Para esta magna ocasión, se ha estrenado en el escenario principal. Su selección, como siempre, ha sido variada, rica en ritmos, y siempre siempre muy bailable. Ha sonado hip hop, cumbia, blues bastardo, funk mutante y remixes bastardos de Chemical Brothers (“Galvanize”) o Llips Inc (la siempre infalible 'Funkytown') o la banda sonora de La Pantera Rosa. Si alguien se merecía ser el primer disc jockey en hacer una sesión sobre el pantano de Lanuza era él.