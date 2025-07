Mikel Izal y Miss Caffeina se apuntan al Espacio Zity en el Pilar

El Zity 2025 sigue sumando nombres a su cartel. El sábado 11 de octubre, el Recinto de Valdespartera de Zaragoza vivirá una jornada intensa de música indie y electrónica que empezará a las 17.30 horas, el plan perfecto para ver atardecer mientras se suceden djs y conciertos. Cuatro propuestas que abarcan desde la música hecha para emocionar y la que está pensada para no parar de bailar: Mikel Izal, Miss Caffeina, We Are Not Djs y Juancasupersub DJ Set.

Mikel Izal regresa al Zity tras su última visita en 2022 con la banda Izal, y lo hace con nuevo proyecto en solitario. Su álbum 'El miedo y el paraíso' se ha convertido en un fenómeno, con canciones como 'La fe', 'El paraíso' o 'La gula' que ya suman millones de reproducciones. Un viaje sonoro que presentará en directo con nueva banda, producción escénica y repertorio que repasa también algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera.

Histórico del pop alternativo

Eso sí, antes le precederán los ritmos pegajosos de Miss Caffeina, uno de los grupos imprescindibles del pop alternativo español. Con casi dos décadas de trayectoria e himnos como 'Mira cómo vuelo' o 'Reina', la banda madrileña llega en plena forma y con nuevo disco en camino: Buenasuerte, previsto para este otoño. Sus últimos adelantos ya han generado expectación entre su fiel base de fans y nuevos oyentes.

La tarde comenzará a las 17.30 horas con dos sesiones de djs para ir calentando el ambiente: We Are Not Djs, habituales en los mejores festivales como el Sonorama o el Gigante entre muchos otros y nombrados Mejor DJ nacional por la revista musical RockdeLux; y Juancasupersub, el batería de Supersubmarina que ahora está dejándonos ver su gusto musical, esta vez detrás de los platos.

Todo esto se suma a la sesión de noche de Coliseum, que, con sus entradas a la venta desde junio, ya está arrasando entre los fans del techno.

Las entradas de los conciertos y djs estarán disponibles desde este jueves 17 de julio a las 17.00 horas, a un precio único de 30 euros, tanto online como en la Tienda Taquilla Central del C.C. El Caracol.

Con esta jornada especial, el Zity 2025 refuerza su propuesta como un festival que mira en todas las direcciones musicales. Mikel Izal y Miss Caffeina se suman a un cartel que ya cuenta con nombres a Rels B (3 de octubre), Melendi (4 de octubre – sold out), Manuel Carrasco (5 de octubre), Cruz Cafuné y De La Rose (6 de octubre), Dani Fernández, Siloé, Lori Meyers y Vera Fauna (7 de octubre), Duki (8 de octubre), Morad (9 de octubre) y JC Reyes (10 de octubre).