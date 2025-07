Carlos Cábalas (interpreta 'Las Fiestas' en Zaragoza): “Esta obra a los niños les fascina y a los adultos les conmueve”

El Teatro de las Esquinas cierra este fin de semana su 12ª temporada con la obra teatral ‘Las Fiestas’, dirigida por Dani Jaén e interpretada por la compañía Vengavamos Boys, compuesta por actores y actrices de distinta procedencia: Burgos, La Rioja, Madrid y, por supuesto, Zaragoza. En esta ocasión es Carlos Cábalas quien jugará en casa y para él es muy especial ya que reconoce que ha "luchado muchísimo llamando a la gente del teatro para que estemos en Zaragoza y, también, hay mucha de mi gente que no ha podido verme porque esta obra se ha movido por pueblos y por Madrid”, así que espera que no sea su última vez en los escenarios maños y confía en que a partir de esta actuación pase a ser “Carlos Cábalas, el actor que también viene a Zaragoza a actuar”.

Como indica el actor, ‘Las Fiestas’ se ha representado, sobre todo, en pueblos. No en vano, esta obra es un reencuentro con los veranos rurales y las fiestas de los pueblos, allí donde cada año por estas fechas llegaba la prole de quienes dejaron esas casas una o dos generaciones antes. El espacio particular que se crea en cualquier pueblo de España, la diversidad que durante el resto del año se convierte en uniformidad, es el escenario perfecto para la historia de Cande, Mikel y Bego. Tres amigos que se han criado en Canillo de Abajo –la localidad ficticia de la obra- y que pese a volver cada verano a la rutina fiestera afrontan cómo sus intereses y su forma de ver la vida se transforman y divergen. Además, en el verano de 2007 a sus aventuras de andar por casa se une la presencia de M. A. M., un ser llegado de otro mundo. Mikel, el personaje de Carlos Cábalas, está contento con la llegada de este nuevo habitante “pero de alguna forma es el que quiere mantener el ‘statu quo’ de la vida del pueblo porque es un chico de pueblo que está conforme, feliz y muy bien en su pueblo, se quiere quedar allí y no le interesa en absoluto cambiar la situación”.

Con el tono de comedia, ‘Las Fiestas’ también quiere recordar que todos podemos ser tan extraños como un alienígena siendo de un pequeño pueblecito o tan cercanos como cualquier amigo siendo de otro planeta. Tan diferentes pero tan iguales. Carlos destaca al personaje de M. A. M. “porque lo que hace es ir a cada uno de los tres humanos de la función y remover sus cosas y sus anhelos, sus miedos y los agita para que se cuestionen si es el sitio en el que quieren estar desde un lugar infantil”. La posición de alienígena de M. A. M. hace que quien confronta a los protagonistas sea “un ser inmaduro a nivel humano, pero al mismo tiempo con los fundamentos de las emociones y esa curiosidad que hace que trastoque todos los pensamientos de los humanos.”

Quienes acudan este sábado y domingo al Teatro de las Esquinas, “pueden esperar un texto muy cercano, como muy íntimo y al mismo tiempo tiene la cosa de llegar a todo el mundo; por experiencias anteriores, siempre ha llegado a un público muy amplio, a los niños les fascina y a los adultos les conmueve”, comenta el actor que cree que el texto “hace que tu niño interior se sienta interpelado y eso es lo supremo, lo más grande en el teatro”. ‘Las Fiestas’ se presenta para el público como una carta de amor a la vida en el pueblo y, también, una comedia luminosa sobre la amistad, la entrada en la edad adulta, el miedo al futuro y, por supuesto, las fiestas del pueblo.

El futuro de Carlos Cábalas

Carlos Cábalas atiende a las preguntas desde Uruguay, se encuentra inmerso en el rodaje de ‘Experimento II en el planeta de Mozart’ –dirigida por Marcela Matta-, un largometraje grabado entre Montevideo y Maldonado y que, al igual que ocurre en ‘Las Fiestas’, narra los extraños sucesos que se desencadenan a raíz del encuentro entre humanos y extraterrestres. A sus 28 años, el aragonés continúa con su carrera actoral tanto en el teatro como en el cine, “me gusta mucho el cine porque a nivel técnico hay que ser muy preciso, hay algo en lo técnico que hay que ser muy preciso y para mí es muy satisfactorio, pero el teatro lo amo.”

Desde el pasado 2024 ha participado en cortometrajes, como ‘Polígono X’ o ‘De tanto usarlo’, y ha girado con ‘Las Fiestas’. De cara a lo que queda de 2025 participará en Navarra con un cortometraje inspirado en el cine quinqui y prepara la obra de teatro ‘Noches Blancas’, una adaptación de la obra de Dostoievski, “interpreto a un chico del cual se enamora un hombre más mayor, entonces estamos ahora a punto de empezar a ensayarla y en octubre, el día del Pilar creo, se estrena en Madrid”. Por último, Carlos se despide con el deseo de seguir trabajando en el cine, “tengo una sensación de que, no sé por qué, va a haber algún tipo de proyecto, es una intuición que tengo y que yo confío en que se cumpla.”