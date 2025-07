Las 'Turbulencias' de Javier Losilla: La realidad solo se descubre inventándola

La voz de Rocío Márquez se interna en la profundidad de la sima flamenca, pero nos libera, reinventando el cante, de las tinieblas de la pureza y la obsesión. 'Himno vertical' (Delirioyromeeo Producciones) es su nuevo disco. Ella, con la colaboración de Carmen Camacho, ha escrito las letras;para concebir la música ha contadocon el guitarrista y experimentador sonoro Pedro Rojas Ogáyar. ¿Himno vertical? El poeta mexicano Roberto Juaroz (1958-1975) en su nota introductoria al poemario 'Poesía vertical' anota que el poema, además de invención es también descubrimiento de la realidad. «Comprendemos entonces la esencia de la poesía: la realidad sólo se descubre inventándola». Diríase que ese texto está pensado para el disco de Rocío.

La cantaora ha construido la verticalidad de su himno como una torre de Babel en la que las lenguas, los lenguajes, mejor, no se solapan ni se confunden unos con otros, sino que se enredan en fructífero diálogo. Sí, hay bases flamencas ya reveladas a priori (fandango, seguirilla, soleá, malagueña, guajira, tangos, bulerías), mas el resultado final de cada pieza y del conjunto muestra esa invención en las que las guitarras, clásica y eléctrica, el chelo y las percusiones se comportan como elementos transformadores. Como la voz y las palabras. El cante es un perpetuo 'work in progress'; el texto puede ser dicho desde la mínima expresión de una sílaba e incluso de un fonema. Pero no se piense que esa gozosa invención de la realidad es pura experimentación vacua en el laboratorio del flamenco; no: 'Himno vertical' emociona, arrebata, escuece, pica, acaricia, provoca. Dicen que los himnos se componen para mayor gloria de alguien o de algo. El de Rocío Márquez se ha escrito paravolvernos la cabeza del revés y cantar que las tripas también piensan.

Para grabar 'About Ghosts' (Nonesuch / Warner)la guitarrista Mary Halvorson ha añadido a su espléndido grupo Amaryllis los saxos de Immanuel Wilkins (alto) y Brian Settles (tenor) reforzando así la labor de un sexteto ya de por sí brillante. Halvorson es una instrumentista revoltosa, siempre a la búsqueda del hallazgo y a dejar su huella en el jazz contemporáneo. La orquestación y el ritmo destacan en 'About Ghosts', una apuesta que, a la vez que reivindica algunas manifestaciones del pasado glorioso del jazz, entra en la música contemporánea, la fanfarria y algunos acentos 'free'. Sus diálogos con la vibrafonista Patricia Brennan son singulares y las aportaciones de Wilkins y Settles, sensacionales. Los fantasmas que menciona el título son realmente muy juguetones.

Pete Shelley, Jaime Oriz...

Pete Shelley, dos años antes de formar con Howard Devoto The Buzzcoks, editó 'Sky Yen', un disco de música electrónica. Luego vino la banda, el punk seminal y la despedida. Pero Shelley inició carrera en solitario, recordó sus orígenes y grabó 'Homosapien' en 1981, espléndido álbum de tecnopop con robustas influencias, que ahora ha recuperado, con extras, Domino/ Music As Usual. No es la única reedición.

Tal vez todo debería acabar con un abrazo y no con un silencio. El año de celebración del 25 aniversario de la sala de conciertos La lata de bombillas ha sido prolijo en artistas y actuaciones. De ahí que el 'latero' Javier Benito encargase al fotógrafo Jaime Oriz documentar esos 12 meses de festejos. El resultado es la exposición 'Al final, abrazos', que se puede ver en el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza. Oriz, cazador de imágenes de ojo enfocado y disparo rápido ha capturado con tino la magia de la música, la celebración del público y el pulso de los artistas. La luz de La lata, vaya.

Transparencia del mal

El canibalismo de lo real y la transparencia del mal. Sobre esos dos pilares edifica el laureado Raúl Quinto 'La ballena azul' (Jekyll & Jill), artefacto literario de taxonomía bastarda, que publica un par de años después de su extraordinario 'Martinete del rey sombra'. Sobre lo real advierte de que es una construcción humana; y define el mal como la imposibilidad de evitarlo. Quinto, que estructura el libro a partir un popular y peligroso juego de internet del que ha tomado el nombre, maneja la prosa con la precisión de un poeta y la contundencia de un cuchillo de carnicero. Hoy lo real ya no es el acontecimiento mismo, sino el simulacro creado por las redes sociales, como hace tiempo hicieron los medios de comunicación. Y el mal, agazapado tras el muro de cristal del consenso, de la mirada extraviada, de la corrupción, de los intereses oscuros de los que de verdad gobiernan el mundo, se muestra imposible de contener. Dicen que 'La ballena azul' es la nueva narrativa de terror; puede. Pero entre pantallas y criminalesQuinto se sumerge en el corazón de las tinieblas del tiempo presente. Como Kurtz ¡El horror, el horror!

«Unámonos todos en el lamento por la muerte de mi polla / una lengua de conocimiento en la noche emplumada». Este es el Jim Morrison, poeta, de 'Lamento por la muerte de mi polla'. Pero la dimensión creadora de quien fue el alma de The Doors no se queda en lo escatológico. Su poesía, influida por la generación beat, William Blake y autores simbolistas franceses ( Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) cubre un amplio espectro creativo en el que cuentanlas letras de las canciones para el grupo. 'Jim Morrison. Obra reunida. Poemarios, diarios, transcripciones y letras' (Libros del Kultrum), edición bilingüe con traducción de Miguel Izquierdo, es hasta ahora la aproximación más completa a la obra de un visionario, de un artista incómodo retratado en ocasiones como alguien con el cerebro frito, pero poseedor de una vibrante lucidez.En algo más de 500 páginas, que incluyen fotografías, se traza algo más que el daguerrotipo de Morrison, de quien también se muestra elguión que dio origen a su película 'HWY' . Su hermana Anne escribe el prólogo. En el epílogo, la voz de un Jim desencantado: «Adiós América. Yo te quise».