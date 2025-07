Sube la temperatura en Lanuza: lo que aún falta por llegar en Pirineos Sur

El gran fin de semana de Pirineos Sur ya está aquí. Desde que se anunciara la programación, los días de este sábado y domingo estaban en rojo en el calendario porque estaba claro que iban a ser un gran atractivo. Por un lado, Amaia y Valeria Castro, dos jóvenes pujantes que ahora mismo están conquistado buena parte de la escena indie de este país. Y por otro, Viva Suecia, la banda murciana está ahora mismo en la cúspide de la música pop-rock.

Esa es apuesta para este sábado y domingo en el Auditorio Natural de Lanza (ambas con 'sold out') pero la gran traca no termina aquí ya que todavía quedará la última semana del festival en Lanuza. El tercer y último fin de semana apuesta por tres propuestas caleidoscópicas desde diferentes puntos del mundo y géneros musicales. La artista francesa Zaz, mundialmente conocida gracias a su canción 'Je veux', actuó por primera vez en Pirineos Sur hace dos ediciones. Pero su ‘sold out’ resultó tan incontestable que su presencia el jueves 24 vuelve a ser uno de los acontecimientos del festival.

Julieta Venegas, Ben Harper...

En la siguiente jornada, viernes 25 de julio, llegará a Lanuza Julieta Venegas, una de las grandes voces de la música latina de las últimas dos décadas, con más de doce millones de discos vendidos en todo el mundo y numerosos Grammys. Además, también subirá al escenario Yerai Cortés, uno de los guitarristas flamencos más innovadores de su generación. Y lo hará para presentar 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés', el disco debut surgido del primer documental dirigido por C. Tangana, y que acaba de lograr dos nominaciones al Goya: Mejor Película Documental y Mejor Canción Original.

El sábado 26 habrá doble estreno: Ben Harper & The Innocent Criminals y Quique González. El artista californiano, autor de discos tan alabados como 'Welcome to the cruel world' o 'The will to live', se subirá con The Innocent Criminals para presentar su trabajo más reciente: 'Wide open light'. Compartirá jornada con el cantautor madrileño Quique González, uno de los mejores exponentes del rock de autor del momento, con discos que ya son clásicos, como 'Delantera mítica' o 'Ajuste de cuentas'.

Y la edición número 32 de Pirineos Sur concluirá el domingo 27 con una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea, el puertorriqueño Residente, cofundador de Calle 13. Su estilo único, que combina hip-hop, música urbana y ritmos tradicionales de América Latina junto a letras cargadas de crítica social y poesía, trascienden lo musical para convertirse en una voz de cambio y resistencia. Pero, además, antes, el miércoles 23 de julio, el Auditorio de Lanuza recibirá a Nathy Peluso y Elena Rose en uno de los últimos anuncios del festival.