El Inverfest tendrá segunda edición en Zaragoza: Qué artistas actuarán

El festival de invierno Inverfest, con una marca muy consolidada en Madrid, decidió el año pasado desembarcar en Zaragoza en lo que llamaron como una experiencia piloto que, si todo salía bien, debía ir a más en los próximos años. Muchos de los conciertos consiguieron un 'sold out' y parecía cantado que Inverfest tendría una segunda edición en la capital aragonesa.

Y así será. Aunque todavía no se conocer (y es aún pronto) la programación completa que podrá disfrutar el público zaragozano, sí que ya han trascendido algunos nombres que siguen la misma línea de lo programado en la edición inaugural de la cita.

En febrero de 2026

Así, la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza acogerá el 13 de febrero de 2026 a uno de los máximos exponentes en la actualidad de la música urbana en España, Fernando Costa, quien hace dos años ya triunfara en el Monegros Desert Festival. Recientemente, Fernando Costa ha lanzado 'Amor de barrio', un disco en que el artista traza una narrativa íntima sobre sus vivencias recientes al mismo tiempo que se atreve a derribar sus propios límites musicales. En este nuevo trabajo conviven los códigos del hip hop de toda la vida con incursiones valientes en el deep house, electrónica e incluso la cumbia. Todo ello sin perder el pulso narrativo ni la identidad que ha definido siempre al artista y que será lo que presentará en Zaragoza el 13 de febrero del año que viene.

«Mi primer disco fue con el que me di a conocer. El segundo, una especie de continuidad pero intentando variar un poco en el estilo musical, no todo tan marcado, tan cerrado en el rap y en el boom bap de inspiración noventera. Y en este ya he sido un poco el Fernando que no piensa en qué va a decir la gente, que si hago este estilo o si hago el otro...», defiende el MC. A él le dan bastante igual esas críticas. «Si yo dependo de lo que la gente piensa de mí, es que esto ya no es un hobby, es un trabajo. Se vuelve monótono y pierdes la pasión por hacer lo que te gusta», asegura.

Las entradas para este concierto ya están a la venta a través de la web de The Show Business Partner a un precio de 35 euros (más gastos de gestión).

Más programación en la sala Oasis

No es la única actuación que se ya se cono ce que programará Inverfest ya que la sala Oasis volverá a ser otro de los escenarios del festival. Ahí, el 16 de enero de 2026 la banda Parquesvr desembarcará con su gira 'Si molesto, os vais', mientras que un día después será el turno de Baiuca con su 'show' 'Fin do barullo'. Para ambas citas también están ya las entradas a la venta en la misma web a 18 y 22 euros, respectivamente.

Baiuca es un poyecto pionero en fusionar la música tradicional gallega con electrónica de vanguardia, que pronto se convirtió en un fenómeno cultural y musical prácticamente desde sus inicios. Con dos álbumes largos publicados, dos EP, dos 'splits', el productor y artista gallego Alejandro Guillán consiguió instalar una nueva idea de mestizaje musical que se ha convertido en referente no sólo dentro del estado sino también fuera de España.

Por su parte, con músicos que llevan militando el circuito rock desde hace casi quince años, Parquesvr ha conseguido colocarse en un espacio intermedio entre el circuito alternativo, el roquero y casi el de la performance; con hits que se han vuelto virales y que traspasaron el circuito musical como 'Lance Armstrong' o el after-reggaetón 'Pero.'

Por su parte, el Teatro de las Esquinas, con todas las entradas agotadas, se suma este año al festival el 27 de diciembre con el espectáculo 'El amanecer de los dioses' con los protagonistas de 'Destripando la historia'.