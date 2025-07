'El nuevo barrio', de Víctor Izquierdo, da el salto internacional a Estados Unidos

Si años atrás le hubieran dicho que su cortometraje iba a llegar al otro lado del charco, no se lo habría creído. 'El nuevo barrio', dirigido por el director zaragozano Víctor Izquierdo, ha sido seleccionado en el Festival Internacional de Cine Independiente de la Convención del Cómic de San Diego (California), celebrada entre los días 24 y 27 de julio. “Seguimos un poco sin creérnoslo, porque la Comic-Con es el mayor encuentro a nivel internacional tanto para el mundo del cómic como para el cine más familiar”, explica Izquierdo. 'El nuevo barrio' se proyectará en San Diego el próximo sábado 26 de julio, formando parte de un festival que da cabida a grandes producciones como Marvel, DC o Star Wars.

La Comic-con es la convención más grande del sector en Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo. Pero en este festival, dirigido a los fanáticos del cómic y las películas de superhéroes, también deja espacio para el cine independiente y con trasfondo crítico. Izquierdo define 'El nuevo barrio' como “un thriller social con tintes de terror”. Cuenta la historia de Ángel y su grupo de amigos jubilados, que viven por fin tranquilos en el barrio de siempre, creyendo haber firmado el acuerdo de sus vidas: un contrato de hipoteca inversa. El componente social, explica Izquierdo, deriva del mensaje que el cortometraje transmite: “Llega un momento en la vida de las personas en el que dejamos de ser rentables para la sociedad. 'El nuevo barrio' aborda un tema social: cómo afrontar económicamente una pensión baja en la tercera edad”.

El director de 'El nuevo barrio', Víctor Izquierdo. / Barbecho Producciones

Como suele ocurrir en el mundo del cine, los inicios de 'El nuevo barrio' no fueron precisamente fáciles: “Al principio le costó un poco arrancar en la distribución porque, al ser un corto largo, a veces en los festivales se le castigaba un poco”. Poco a poco, a través de la distribuidora Selected Films, 'El nuevo barrio' ha ido ganando terreno. Se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Cine Independiente de Lanzarote, donde se llevó el premio del público. Su estelar paso por los Premios Simón 2024 no dejó indiferente a nadie: 14 nominaciones y 7 galardones, entre ellos el de mejor cortometraje de ficción y mejor dirección. “Que te reconozcan en tu tierra es doblemente celebrable”, afirma Izquierdo. “Para mí fue como una presentación pública al mundo del tipo de cine que me gustaría seguir haciendo”.

'El nuevo barrio', nacido en 2023 en Aragón, da el salto internacional este fin de semana en Estados Unidos. La nuestra es tierra de cine, y buena muestra de ello es que el cortometraje de Izquierdo no es el único representante aragonés en la programación de la Cómic-Con de San Diego. El 25 de julio también se proyectará 'Puedes tú solito', de la directora y realizadora zaragozana Silvia Pradas, consolidando así la presencia del talento aragonés en uno de los mayores escaparates del mundo para el cómic y el cine de ficción.

De cara a después del verano, Izquierdo está preparando el estreno de 'Quemarlo todo', un cortometraje de Barbecho Producciones dirigido por Manuel Casanova. En octubre formará parte de la segunda edición de La Aljafería: lugar de cine, como director de uno de los cortometrajes enmarcados en el palacio zaragozano. Pero a 'El nuevo barrio', afirma Izquierdo, aún le queda mucho por recorrer: “Había ideas que dejamos en el tintero que no cabían en un guion de cortometraje. Cuando lo estrenamos fueron muchos los compañeros de producción que nos decían: "esto da para largo"¨. Tras recibir una ayuda del Gobierno de Aragón, el equipo de Izquierdo ya trabaja en adaptar la historia al formato de largometraje.