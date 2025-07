Javier Navarro (CetIn Festival): “Los festivales grandes son como una feria y hay que volver al origen”

Cada año en Aragón se celebran más de una treintena de festivales musicales. Dicen los y las especialistas que los festivales conforman un grupo social efímero que se expresa, se comunica y se identifica, en el caso del CetIn Festival la identificación conlleva además un compromiso de acción: participar de su financiación y sostenimiento.

Esta idea arriesgada de promover un nuevo festival surgió porque sus organizadores veían “los festivales grandes como una feria”, comenta Javier Navarro, organizador del CetIn Festival. Los tres organizadores del festival, estaban cansados de ver siempre los mismos grupos y de no disfrutar de la música en estos eventos y pensaron que por qué no Cetina para volver al origen. “Teníamos claro que Cetina tenía que ser partícipe como pueblo y que esto era por y para el pueblo”, señala Javier.

Mientras que la tendencia es que la música en directo se consuma, cada vez más, en este formato festivalero y cuanto más grande mejor, en el municipio de la Comunidad de Calatayud hacen un acto de autenticidad al adaptar la música al entorno y no al revés. Así, como ocurriría en las verbenas veraniegas de cualquier pueblo, el festival monta los escenarios en lugares próximos, accesibles y sin gran parafernalia: las escuelas de la localidad y el albergue. La organización lo resume en la presentación de la tercera edición diciendo que “esto no es un festival, es resistencia cultural desde el pueblo” y Javier Navarro apostilla que esto es “una verbena 3.0, llámalo indie”. Aunque empezaron un poco “a lo loco”, tal y como recuerda Javier, lo cierto es que la organización del festival lleva mucho trabajo detrás y explica que “nos dimos cuenta que tenemos que estar cubiertos”, entonces crearon una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual la finalidad del festival no es económica sino de forma nuclear la música, y gestionaron ayudas con el ayuntamiento cetinero y con la Diputación Provincial de Zaragoza. De igual forma, así como Javier y sus compañeros han retornado al entorno rural de su infancia desde Madrid porque “Cetina es otro rollo”, el organizador también indica que los patrocinadores son “locales porque queremos que la cosa se mantenga en la comarca, que haya un retorno”.

Los macrofestivales cuentan con grupos inversores que los sostienen, financiación pública y la larga lista de marcas que se asocian en su táctica de marketing experiencial a estos eventos. Sin embargo, Cetina es distinto. Mantiene abierta una forma de sostenerse con la que buscan personas que se asocien, “por 20 euros al año te regalamos además una camiseta” invita Javier Navarro a formar parte de la Tribu Indie de Cetina es Indi y ayudar a esta iniciativa.

“Llevamos ya tres años y queremos que haya un crecimiento moderado”, afirma Javier Navarro que quiere que la gente se acerque a “ver qué pasa en Cetina”. El CetIn Festival quiere tener como misión y valor principal la música y encontrar, sobre todo, “grupos emergentes que quieran volver”. El crecimiento sostenido pasa porque este año 2025 serán dos días de festival, en lugar de una sola noche, e incluirá el humor en su cartel, con la Irene Despechada que abrirá las actuaciones el viernes y que al día siguiente será la maestra de ceremonias del festival.

En la pasada edición, los madrileños de Alcalá Norte participaron en el festival y este año no se han olvidado de su paso por Cetina y han promocionado el festival en sus redes sociales y recordado esta actuación en distintos espacios. “Yo me encargo de buscar a los grupos y debo de tener buen ojo”, se alegra Javier cuando rememora cómo se gestó la presencia de esta banda: “nosotros hablamos con ellos en octubre de 2023, luego vino lo que vino”. El éxito de Alcalá Norte -que este año vuelven a Aragón al Vive Latino-, en 2024, hizo dudar a la organización si cumplirían y los intérpretes de ‘La vida cañón’ cumplieron.

Quienes se decidan a pasar por Cetina están invitados a disfrutar de un menú indie completo y gratuito. Según Javier Navarro, “intentamos tratar a todos por igual y poner a los grupos para retener al público y que la gente descubra grupos”. El viernes 25, desde las 22.00 horas, Irene Despechada dará con su humor la bienvenida al festival; Salvador Tóxico pondrá la música en directo desde las 23.30 horas y Bea Solar DJ alargará la fiesta hasta la madrugada. La jornada siguiente, por el Escenario de la Escuela, desde las 19.30 horas hasta las 4.00 horas de la mañana, desfilarán Manpop DJ, EME –ganadores del concurso de bandas Haciendo el Indie de Zaragoza-, Estela Gris, Rey Tristeza, Neura, Bernal, Tatuaje y Yoset DJ.