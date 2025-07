El Teatro de las Esquinas se abre a todos los públicos

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza se prepara para una nueva temporada entre sus tablas con una programación y propuesta artística «diversa e inigualable», que abarcara desde teatro, música, humor o exposiciones para todas las edades y gustos.

Figuras como Rafael Álvarez 'El Brujo', María Galiana, Luisa Martín, Olivia Molina y grupos como La MODA, Elefantes y B Vocal entre otros, se subirán a los escenarios de este espacio zaragozano, para presentar sus más recientes montajes y proyectos en una temporada que promete emocionar y sorprender, según explican desde el propio espacio escénico.

El programa dará inicio con una mezcla de pintura y comedia con la exposición pictórica 'Retazos de vida', que podrá verse durante dos meses en el pasillo de las Artes del teatro, para pasar al toque cómico de la mano de Jordi Meca con 'Yo sobreviví a EGB', que estará desde septiembre hasta diciembre en su programación.

A estas obras, le seguirán propuestas tan variadas como la comedia '¿Quieres pecar conmigo?', el musical familiar 'Maléfica: La historia de Aurora', o la charla de Nieve Conscostrina y Eduardo Juárez sobre la desmemoria del franquismo.

También pasarán por el teatro figuras del humor como Edu Soto, Pablo Ibarburu, Facu Díaz, además de artistas musicales como los grupos B Vocal, A capella Christmas, The Watch plays Génesis, Please U2 o el dúo Maki y María Artés, así como artistas como Xavibo con su tour 'No te enamores'.

El toque teatral lo pondrán artistas como Julián Fontalvo con 'El imitador', Marisol Aznar con 'Madre mía', Pirandello con su obra 'Los gigantes de la montaña', 'Malditos tacones' bajo la dirección Magüi Mira, o 'No me toques el cuento' de Teatroz.

En el baile, el teatro se llenará con las actuaciones de Le Tokonoma con su 'Saragossa', o 'Ecléctical dance', además de las actuaciones de Elisa Forcano con 'Zorra Dorada', o Isabel Vázquez con 'Zambra de la buena salvaje', ambas enmarcadas en la novena edición de Mujeres a Escena que ya se ha convertido en una referencia cultural en la ciudad.

Además de su oferta escénica, el teatro completa el inicio de las matriculaciones de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas, que acogerá un curso más a casi un millar alumnos que podrán formarse en teatro, música y danza a través de talleres específicos de profesionalización.