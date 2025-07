Alberto Gil Cásedas (ganador de la beca Casa Velázquez de la DPZ): "293,91 son los kilómetros que tiene la Red de Metro de Madrid"

La Diputación de Zaragoza ha concedido la beca de artes plásticas y visuales ‘Casa de Velázquez’ al almuniense Alberto Gil Cásedas, por su proyecto artístico ‘293,91 Red de Metro: De ‘Pinar de Chamartín’ a ‘MetroSur’ y viceversa’. La beca, dotada con 25.000 euros, permitirá al artista realizar una residencia de un curso en la prestigiosa institución cultural Casa de Velázquez-Academia de Francia en Madrid. El artista espera que no solo la experiencia sea enriquecedora, sino también la compañía: “Yo creo que será bastante fructífero, sobre todo porque no estás tú solo. Compartes con un montón de artistas y eso es lo que más te nutre y te hace crecer como artista”.

La idea del proyecto, explica Gil Cásedas, está todavía “sobre el papel”, pero ‘293,91’ supondrá todo un viaje cotidiano a través del subsuelo de la capital. En palabras del artista, la obra es “un autorretrato de un año de vida en Madrid, un cuaderno de bitácora de mi estancia. 293,91 son los kilómetros que tiene la Red de Metro de Madrid”. Para su elaboración, empleará diferentes técnicas, algunas de ellas sorprendentes: “Cuando esté dentro del metro me dedicaré a resolver sudokus y, a partir de la resolución, se generará una especie de diagrama abstracto que relacionaré con los trayectos. Cada pieza llevará como título el nombre de la estación donde suba y la de donde me baje”. Las esculturas serán de aluminio y metacrilato, materiales vinculados al entorno del metro. Así retratará Gil Cásedas la vida ajetreada bajo tierra en Madrid: “En el metro pasan muchas cosas, parece que el tiempo allí no se utilice para uno mismo, pero para mí siempre ha sido un lugar donde poder pensar en ti.”

Alberto Gil Cásedas, nacido en La Almunia de Doña Godina, es graduado en Bellas Artes y Máster en Producción e Investigación Artística por la Universidad de Barcelona. Entre otros galardones, en 2024 se le hizo entrega del Premio Creadores 2024 de la Fundación Martín Chirino, con el proyecto ‘29.761, Abstracción psicogeográfica para la obra de Martín Chirino’. Sus obras se han mostrado en importantes exposiciones colectivas institucionales como CaixaForum Barcelona, CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) o la Sala Amadís (INJUVE, Madrid). Llama la atención que, con tanta producción artística, haya encontrado inspiración en la leucofobia, el miedo al color blanco: “Es más lo que se conoce como el síndrome del escritor, el miedo a la página en blanco, aquel momento en el que siempre hay errores o no sabes cómo empezar. Muchas de mis obras terminaban en blanco. Después de mucho hacer y deshacer, a veces todo volvía al inicio, a una página en blanco. No era tanto el miedo lo que me inspiraba, sino la admiración por ese color”.

El galardón de ‘Casa Velázquez’ es uno de los más valorados en el sector del arte. Detrás de su concesión, como detrás del trabajo de todo artista comprometido, hay toda una dosis de esfuerzo. “Llevo 11 años presentándome a la convocatoria, desde que terminé la carrera”, afirma Gil Cásedas. Tras una trayectoria con múltiples proyectos, por fin le han concedido la oportunidad de dedicarse a uno solo: “Después de todo el trabajo, la recompensa es muy grata. Ahora solo estoy inmerso en ‘293,91’, porque sí que tenía ideas pendientes, pero las quise dejar aplazadas por si este año me tocaba. Y bueno, me ha salido bien la jugada”.