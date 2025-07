La aragonesa que triunfa con 'Mariliendre': "La sociedad es plural y, por eso, la ficción también debe reflejar todos los cuerpos"

Nunca ha tenido complejos y menos ahora que acaba de protagonizar la última serie de Los Javis, 'Mariliendre'. Por eso, entrar en su_Instagram es darse de bruces con su propia descripción de sí misma, redonda y de pueblo como un pan: «Quería una cosa corta y que se entendiera bien, y de ninguna de las dos me avergüenzo con lo cual estaba claro», explica la actriz jacetana Blanca Martínez Rodrigo, que sin embargo no se lo planteó en ningún momento como una reivindicación: «Me parece una manera fácil de entender cómo soy, muy de mi tierra, de hacer chistes y orgullosa de mí. No sé si eso es una reivindicación», dice con soltura.

La aragonesa, que no se quita Jaca de la boca aunque ahora resida en Madrid, está ganando cada vez más importancia en el complicado mundo de la interpretación en España y desde que participó en 'Mariliendre' ha afianzado su carrera: «Los Javis me han dado el proyecto más importante hasta ahora en el que se han juntado tantísimas cosas y tantísimos retos para hacer, y, además, me han dado unos amigos maravillosos y un equipo de trabajo increíble. Hace poquito, por ejemplo, ha estado mi padre malito y se han preocupado Los Javis pero también toda la gente del equipo de la cadena. O sea que además de buenos productores y directores, son muy buenas personas», relata la actriz.

"No es una reivindicación"

Blanca Martínez Rodrigo, que acaba de protagonizar la campaña de una conocida marca de alioli, ha tenido que convivir desde que tuvo claro que quería ser actriz con multitud de voces que le decían que con ese cuerpo no iba a poder dedicarse a la interpretación nunca: «No sé si estamos cambiando la concepción de la sociedad y aceptando más los cuerpos no normativos, lo que es una realidad es que la sociedad es plural y en la calle tú ves de todo y el reflejo de la ficción me parece que tiene que ser eso, que la gente en su casa vea lo que hay en la realidad. Por eso, la ficción también debe reflejar todos los cuerpos», asevera la intérprete que cree que sí se está haciendo un hueco en este mundo tan difícil tiene algo que ver también con que sea de Jaca, «a tozudos no nos ganan muchos...», medio bromea.

«A Jaca le debo muchísimas cosas, la infancia que tuve fue un regalo, ojalá todo el mundo la hubiera podido tener. Y donde a mí me llegó la semilla del teatro fue allí de adolescente en el Instituto Domingo Miral», dice la oscense, que recuerda que fue cuando interpretó 'Bodas de sangre', de Lorca, con el grupo Oroel Teatro cuando se dio cuenta «que no había marcha atrás». Acabó el bachillerato en su ciudad, pero a los 18 años ya se fue a Madrid a estudiar arte dramático: «Lo tenía muy claro y aunque a mis padres les asustó un poco me han apoyado desde el minuto uno».

"Siempre que puedo me escapo a Jaca"

Blanca Rodrigo se fue a Madrid, pero sigue siendo una habitual en Jaca: «Siempre que puedo me escapo, este verano me fastidia porque estoy de mudanza y no podré ir todo el verano que es lo que me gustaría», lamenta una actriz que no se ha perdido casi ningún Viernes de mayo desde que nació en febrero de 1997: «Con tres meses ya participé en el desfile porque mi padre era capitán de escuadra y desde entonces salgo siempre con el cortejo histórico. Empezamos el día tomándonos un carajillo todos juntos. Es mi día favorito del año. En mi primer rodaje me lo tuve que perder, pero ahora pondré en los contratos que firme que ese día me lo respeten», dice con alegría y humor.

Aunque explica que en Jaca ella es uno más, sí es consciente de que con casi 40.000 seguidores en Instagram, tiene una cierta responsabilidad con su público: «Pienso que si tienes un altavoz debes utilizarlo, quizás por ejemplo en cosas muy nobles, para buscar ayuda, como cuando ocurrieron las riadas en las comarcas de Zaragoza. Igual en temas más políticos ya te metes más en jardines, pero yo creo que hay que estar comprometido con el mundo en el que vives».

Blanca Rodrigo es una actriz nacida en Jaca. / CHOVÍ

Ahora, la jaquesa está en negociaciones para participar en un nuevo proyecto del que todavía no puede hablar, pero tras cumplir un sueño trabajando con Los Javis, ya tiene en mente otro: «Me encantaría trabajar con Almodóvar. Los Javis y él comparten una manera de ver el mundo, que a mí me encanta. Entonces, trabajar con Almodóvar, que siempre he visto su cine, me parecería muy guay», se sincera.

Mientras tanto, la actriz tiene claro que la interpretación es una profesión inestable y hay que estar preparada para lo que viene: «Tienes que tener claro que si te rechazan para algún papel no tiene que ver contigo ni es nada personal, hay que tener paciencia. A veces se lleva mejor y otras algo peor...», concluye.