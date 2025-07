‘Dante de Noche’, la nueva película de Hugo Ruiz, una "mezcla entre Tarantino y Eloy de la Iglesia"

Tras ganar el Premio a la Mejor Dirección Narrativa Novel en el Festival de Cine de Tribeca de 2023, creado en Nueva York por Robert De Niro, Hugo Ruiz se adentrará el próximo 1 de septiembre en el rodaje de ‘Dante de Noche’. En un coloquio en el Hotel Ilunion Romareda (Zaragoza) el director ha explicado que “‘Dante de Noche’ es la segunda película de la trilogía ‘Una noche con Adela’, luego vendrá ‘Domingo’, tres historias autoconclusivas que transcurren durante cuarenta años en la misma noche y en la misma ciudad, Madrid”. ‘Dante de noche’ es “un guion de thriller muy de personajes”, ha dicho Ruiz, “y he tenido la suerte de contar con actores muy sólidos y fascinados con el proyecto”. El reparto lo conforman Chino Darín, Ester Expósito, Vicente Romero, Isak Férriz y Asier Etxeandia.

En el coloquio Hugo Ruiz ha definido su nueva película como “una mezcla entre el cine de Tarantino y el cine quinqui de Eloy de la Iglesia”. Aunque se trata de la segunda parte de la trilogía, no se parecerá mucho a la primera: “Ambas historias suceden en Madrid en unas dos horas, pero ‘Adela’ es una historia que tiene un tempo y una narrativa especial y 'Dante' tiene un ritmo y una narrativa totalmente distintos”. En ‘Dante de noche’, ha adelantado el director, un conductor de ambulancia acude a una casa y se encuentra envuelto en una misteriosa trama que lo obliga a pasarse toda la noche luchando por sobrevivir. Un argumento que para Ruiz supone toda una “ida de olla, pero también una filosofía de vida" ¿Qué filosofía? Eso lo tendrá que ver el espectador.

“De adolescente yo era un friki con el cine. Recuerdo que mis colegas tenían en sus habitaciones pósters de chicas o coches, yo tenía toda mi habitación empapelada de películas de cine, biografías de directores, de actores… para mí el cine era la mejor experiencia del mundo”. Esa pasión nacida en Zaragoza no ha decaído con el paso de los años, aunque algo sí ha cambiado: “Yo soy exactamente el mismo, han cambiado las circunstancias. Trabajo con la misma ilusión y compromiso, pero no es lo mismo con un equipo reducido que ahora con un presupuesto bueno y un equipo más grande”. El director aspira a filmar próximamente en Estados Unidos y, aunque afirma que “Zaragoza es una ciudad de thriller”, no tiene pensado rodar en Aragón por el momento. ‘Dante de Noche’, ha explicado el cineasta, transcurrirá un 40% en lugares naturales y un 60% en plató, todo rodado en Madrid.

El rodaje durará cinco semanas y la postproducción tres meses. Aunque aún no hay fecha de estreno, está previsto que la película empiece a distribuirse en 2026. Hugo Ruiz ya está trabajando en un nuevo largometraje, un drama sobre un vagabundo, en una línea muy distinta a la de la trilogía: “Espero que no se sientan decepcionados, porque no tiene que ver con el thriller”. Pero, a partir del 1 de septiembre, es el turno de ‘Dante de Noche’, una película “con un tono sobre todo frenético y oscuro” y que “tiene sus capas, pero está hecha para disfrutar y atrapar e impactar al espectador”.