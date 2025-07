Quique González (actúa en Pirineos Sur): "Hay canciones tan íntimas que hay días que no puedo tocarlas porque siguen doliendo"

Quique González llega al Auditorio Natural de Lanuza para debutar en Pirineos Sur, un festival del que no puede tener mejores referencias. El madrileño actuará a las 22.00 horas antes de que Ben Harper junto a The Innocent Criminals salga al escenario a las 23.30 horas.

Pirineos Sur es un festival con una identidad muy marcada en un lugar muy especial, ¿qué significa para ti estar en un sitio así?

Probablemente es el sitio más bonito para tocar de todos los festivales de España. Es un lugar increíble, especial, con una conexión con con la naturaleza brutal, y por el que han pasado un montón de artistas a los que admiro y de compañeros que me han hablado maravillas del festival, no solo por la música. Estoy deseando llegar y hacer un buen concierto con mi banda y disfrutar del concierto, pero también del festival ya que nos quedaremos un par de días por allí.

Sus canciones siempre han tenido algo como telúrico, que nacen de la tierra, con un peso bastante emocional de la raíz. Precisamente un lugar como este parece hecho para alguien como Quique.

Pues ojalá. Te lo agradezco. Desde que vivo fuera de Madrid, que han pasado ya casi 20 años, mis canciones tienen bastante conexión con la tierra y con la naturaleza. No sé si suena muy hippie esto, pero me gusta que el entorno se meta dentro de las historias de mis canciones. Al principio hacía canciones más urbanas y un poco más callejeras. El entorno condiciona también lo que escribes porque condiciona lo que vives.

Todo cambia, desde luego, en las canciones ya no se ve a ese Quique gamberro, ¿lo echa de menos?

Voy a cumplir 52 años y también tus prioridades cambian, tu ritmo de vida es distinto y eso se cuela también en las letras y en los paisajes sonoros.

"Las cosas me han llevado a la narrativa de la imagen y a hablar más de paisajes que de una historia"

¿La madurez le ha hecho escribir letras más crípticas?

Sí, bueno, intento que haya canciones más crípticas y canciones un poco más narrativas, más visuales. Me gusta combinar las dos cosas pero últimamente es cierto que me gusta contar más las cosas a partir de imágenes, de flashes, de fotogramas. No es que yo haya querido ir a esto, pero es verdad que las cosas me han llevado a la narrativa de la imagen y a hablar más de paisajes que de una historia que empieza y acaba.

Sus canciones siempre han bebido de la intimidad, pero últimamente le noto una mirada más crítica con el mundo que vivimos, ¿es fruto de la situación actual?

Sí, claro, supongo que se cuelan en las canciones tus circunstancias y las circunstancias que ves alrededor. No sé si es el momento de hablar de cómo va el país porque uno tiene la impresión de que siempre está mal. Nunca llega un periodo de tranquilidad, de igualdad, de no confrontación. Estamos llegando a un extremo peligroso de polarización y de falta de conexión real de la clase política con la ciudadanía y eso se cuela en las canciones porque condiciona también nuestra vida íntima.

Quique González actúa en el Auditorio Natural de Lanuza. / EL PERIÓDICO

Lleva más de 25 años de trayectoria, ¿siente que hay una generación que ha crecido con sus canciones porque goza de un público muy fiel?

Me siento muy orgulloso de ello. Siempre digo que tengo el mejor público del mundo. De hecho, hay mucha gente que sigue viniendo a conciertos, que empezaron a venir cuando yo tocaba en bares para poca gente y muchos de ellos se han convertido en mis amigos. Me han acompañado durante todos todos estos años y para mí ha sido más importante el público que ya tenía, que el público que podría haber tenido, ¿sabes? Ha sido más importante mantener lo que tenía que intentar ampliarlo haciendo cosas que no iban conmigo. Me siento muy privilegiado por la gente que viene a los conciertos después de tantos años y seguir manteniendo un diálogo con ellos a través de mis canciones. Me hace sentir que estoy haciendo lo que lo que tengo que hacer.

"Para mí ha sido más importante el público que ya tenía, que el público que podría haber tenido"

Corren tiempos en que todo se cuantifica con cifras y, por otro lado, la música urbana lo está inundando todo. ¿Cuesta mucho trabajo mantener una libertad creativa?

Yo nunca he pensado en eso y ahora tampoco. He intentado hacer mi camino y hacer mis canciones de la forma más honesta posible y tratar de sentirme reflejado con las canciones que hago. Hay que estar un poco pendiente de lo que se escucha, de lo que funciona ahora mismo, pero me interesa más crecer desde otro lado. Quiero tratar de seguir cuidando estéticamente y artesanalmente mis canciones. No estoy nada conectado con la música urbana, seguro que hay cosas interesantes, pero a mí no me no, no me mueve, soy de otra generación. Me sigue gustando la misma música que cuando empecé, vengo de la canción de autor y del rock and roll. Y es la música que escucho en casa. Puede que me esté perdiendo cosas, pero bueno, hay un montón de discos que se grabaron en los 70 que todavía no he escuchado y prefiero centrarme en ellos.

Ha anunciado la publicación de un nuevo disco, '1973', para otoño, ¿qué puede contar del mismo?

Bueno, no puedo contar mucho porque todavía falta mucho para que salga. Es un disco del que estamos especialmente orgullosos. Ha sido un proceso durísimo de grabación, se ha extendido mucho en el tiempo por diversas razones. Nos ha pasado de todo y sin embargo, eso también hace que el disco se haya cocinado a fuego lento y espero que se note en el resultado. Es un disco un poco distinto a a los últimos que estábamos haciendo.

¿Hay canciones que le siguen doliendo al cantarlas o ya las ha somatizado?

Sí, por supuesto. Intento concentrarme mucho en lo que estoy cantando y y sigo cantando canciones con las que sigo conectado emocionalmente. Eso hace que haya canciones que son tan íntimas que hay días que no puedo tocarlas porque me siguen doliendo. Por ejemplo, 'La casa de mis padres' no la puedo tocar todos los días, ¿sabes? Porque hay que estar de una determinada manera emocionalmente para hacerlo sin derrumbarte y hay días que no es posible.